כיכר השבת
עובר מסך

אתם רואים אותו כל יום: אישה גילתה במקרה את המקום המסתורי 

במשך שנים הוא הופיע על מיליוני מחשבים ברחבי העולם: נוף מסתורי עם סלעים דרמטיים | מתברר שההשראה הגיעה ממקום אמיתי לחלוטין (חדשות בעולם)

רקע למציאות (צילום: מסך )

יש תמונות שהופכות לחלק מהחיים שלנו בלי שנשים לב. אחת מהן היא הרקע המפורסם של Windows – תמונה דרמטית של חלון כחול זוהר בתוך מבנה סלעי.

בשבוע האחרון אשה שיצאה לטיול בטבע הבחינה לפתע בנוף שנראה לה מוכר בצורה בלתי אפשרית. מול עיניה היה מבנה סלעי עם אותה תחושה חזותית של הרקע המפורסם עד שהיא החליטה להציב את המחשב שלה מול המקום ולצלם את הרגע.

בסרטון האישה נראית מופתעת וכתבה לעוקבים: "נקודת מבט (POV): סוף סוף הלכת לראות את הרקע של ווינדוס (Windows) במציאות.

התיעוד הפך במהירות לוויראלי ברשת, כאשר גולשים הגיבו בהתלהבות: "הם באמת קיימים – הרקעים של Windows נמצאים בעולם האמיתי".

אישה יצאה לטיול וגילתה את הרקע של Windows במציאות
אישה יצאה לטיול וגילתה את הרקע של Windows במציאות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מדובר באחד מרקעי מסך הנעילה המוכרים והאהובים ביותר של מערכת ההפעלה Windows 10, שהופיע במסגרת שירות Windows Spotlight – מערכת שמחליפה באופן אוטומטי תמונות מרהיבות במסך הכניסה של מיליוני מחשבים ברחבי העולם.

אולם מאחורי התמונה המפורסמת מסתתר מקום אמיתי לחלוטין: חוף וואראריקי, הנמצא בקצה הצפוני של האי הדרומי בניו זילנד. שם, בין תצורות הסלע המרשימות והמערות הטבעיות מול האוקיינוס, צולמה התמונה שהפכה לאחד מרקעי המחשב המזוהים ביותר בעולם.

עם השנים, משתמשים רבים ניסו למצוא את "המקום האמיתי" מאחורי התמונה, וחלקם אף יצאו לחפש מקומות שנראים דומים לה. התמונות והסרטונים שהופצו ברשת החזירו לחיים את הקסם סביב אחד מרקעי המחשב המפורסמים בעולם.

חוף יםחופשויראליניו זילנדווינדוס 10
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר