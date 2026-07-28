אתם רואים אותו כל יום: אישה גילתה במקרה את המקום המסתורי 

רקע למציאות ( צילום: מסך )

יש תמונות שהופכות לחלק מהחיים שלנו בלי שנשים לב. אחת מהן היא הרקע המפורסם של Windows – תמונה דרמטית של חלון כחול זוהר בתוך מבנה סלעי.

בשבוע האחרון אשה שיצאה לטיול בטבע הבחינה לפתע בנוף שנראה לה מוכר בצורה בלתי אפשרית. מול עיניה היה מבנה סלעי עם אותה תחושה חזותית של הרקע המפורסם עד שהיא החליטה להציב את המחשב שלה מול המקום ולצלם את הרגע. בסרטון האישה נראית מופתעת וכתבה לעוקבים: "נקודת מבט (POV): סוף סוף הלכת לראות את הרקע של ווינדוס (Windows) במציאות. התיעוד הפך במהירות לוויראלי ברשת, כאשר גולשים הגיבו בהתלהבות: "הם באמת קיימים – הרקעים של Windows נמצאים בעולם האמיתי".

אישה יצאה לטיול וגילתה את הרקע של Windows במציאות - צילום: רשתות חברתיות אישה יצאה לטיול וגילתה את הרקע של Windows במציאות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

מדובר באחד מרקעי מסך הנעילה המוכרים והאהובים ביותר של מערכת ההפעלה Windows 10, שהופיע במסגרת שירות Windows Spotlight – מערכת שמחליפה באופן אוטומטי תמונות מרהיבות במסך הכניסה של מיליוני מחשבים ברחבי העולם.

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אולם מאחורי התמונה המפורסמת מסתתר מקום אמיתי לחלוטין: חוף וואראריקי, הנמצא בקצה הצפוני של האי הדרומי בניו זילנד. שם, בין תצורות הסלע המרשימות והמערות הטבעיות מול האוקיינוס, צולמה התמונה שהפכה לאחד מרקעי המחשב המזוהים ביותר בעולם.

עם השנים, משתמשים רבים ניסו למצוא את "המקום האמיתי" מאחורי התמונה, וחלקם אף יצאו לחפש מקומות שנראים דומים לה. התמונות והסרטונים שהופצו ברשת החזירו לחיים את הקסם סביב אחד מרקעי המחשב המפורסמים בעולם.