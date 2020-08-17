חברת מייקרוסופט תשלם לאישה מקליפורניה עשרת אלפים דולר כפיצוי על כך שמחשבה התקין ללא אישורה את מערכת ההפעלה החדשה של החברה "ווינדוס 10" מה שגרם למחשב להפוך ללא יציב למרות ניסיונות הסיוע של החברה (דיגיטל)
מערכת ההפעלה החדשה ווינדוס 10, מקדמת את מנוע החיפוש 'בינג' של מיקרוסופט על חשבון גוגל. נתקלתם בבעיה לשנות את ספק החיפוש? קבלו מדריך מצולם: כך תהפכו את גוגל למנוע חיפוש ברירת מחדל במיקרוסופט אדג' (דיגטל)
ענקית התוכנה מיקרוסופט הציגה לפני זמן קצר את מערכת ההפעלה הבאה שלה שתכונה "Windows 10". כצפוי, החברה החזירה את כפתור ההתחל המיוחל ונסוגה מממשק המטרו שהצליח להרגיז את המשתמשים. האם יש למה לצפות? כל הפרטים (טכנולוגיה, דיגיטל)