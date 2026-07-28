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מהומה בכביש: איים באקדח על יושבי הרכב - ואז הגיעו השוטרים | צפו

נהג בן 43 נעצר לאחר שאיים באקדח על נהג צעיר ונוסעת בעקבות תאונת דרכים קלה בדה מוין | עורך דינו טוען להגנה עצמית (בעולם)

"תוריד את האקדח", רגעי המעצר
"תוריד את האקדח", רגעי המעצר| צילום: צילום: @joshuabarzon

נהג בן 43 מאיווה נעצר לאחר שעל פי החשד שלף אקדח ואיים לירות בנהג בן 18 ובנוסעת בת 16 בעקבות תאונת דרכים קלה בעיר דה מוין.

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות מראה את החשוד מכוון את האקדח לעבר הרכב, עד להגעת ה שהורו לו להשליך את הנשק והוא נעצר ללא התנגדות.

החשוד, בראדלי רטקוביץ', הואשם בשתי עבירות של תקיפה תוך הצגת נשק מסוכן, בשתי עבירות של הטרדה מדרגה ראשונה ובעבירה של החזקת נשק שלא כדין. בית המשפט קבע לו ערבות של 12 אלף דולר.

מנגד, עורך דינו טען כי פעל מתוך הגנה עצמית לאחר שנפגע בתאונה, וכי הנהג השני ניסה להימלט מהמקום ואף נסע לעברו, מה שגרם לו לשלוף את האקדח מחשש לחייו. לדבריו, לא נורתה אף ירייה, וההגנה צפויה לטעון להגנה עצמית. חקירת התאונה עדיין נמשכת.

משטרהארה"במעצראיוםאקדח

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