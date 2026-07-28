נהג בן 43 מאיווה נעצר לאחר שעל פי החשד שלף אקדח ואיים לירות בנהג בן 18 ובנוסעת בת 16 בעקבות תאונת דרכים קלה בעיר דה מוין.

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות מראה את החשוד מכוון את האקדח לעבר הרכב, עד להגעת השוטרים שהורו לו להשליך את הנשק והוא נעצר ללא התנגדות.

החשוד, בראדלי רטקוביץ', הואשם בשתי עבירות של תקיפה תוך הצגת נשק מסוכן, בשתי עבירות של הטרדה מדרגה ראשונה ובעבירה של החזקת נשק שלא כדין. בית המשפט קבע לו ערבות של 12 אלף דולר.

מנגד, עורך דינו טען כי פעל מתוך הגנה עצמית לאחר שנפגע בתאונה, וכי הנהג השני ניסה להימלט מהמקום ואף נסע לעברו, מה שגרם לו לשלוף את האקדח מחשש לחייו. לדבריו, לא נורתה אף ירייה, וההגנה צפויה לטעון להגנה עצמית. חקירת התאונה עדיין נמשכת.