נחת משום מקום: בית שלם התהפך על רכב באמצע האוטוסטרדה

הבית על הרכב ( צילום: מסך )

נהגים בכביש המהיר בג'ורג'יה נקלעו לזירה בלתי נתפסת, לאחר שבית שהובל על גבי נגרר התהפך במהלך תאונת שרשרת גדולה ונחת על כלי רכב בכביש.

התאונה החריגה התרחשה סוף שובע שעבר בכביש הסמוך לעיירה וילה ריקה שבג'ורג'יה. התאונה גרמה לסגירת הכביש ולפקקים כבדים במשך שעות. לפי משטרת מדינת ג'ורג'יה, האירוע החל כאשר רכב מסוג ניסאן פאת'פיינדר איבד שליטה ופגע בפורד אקספלורר, מה שהוביל להתנגשות שרשרת ענקית שבה היו מעורבים 17 כלי רכב: 14 כלי רכב פרטיים ושלושה משאיות כבדות. במהלך התאונה תועד גם הרגע החריג שבו בית שהובל על גבי נגרר התהפך ונפל לרוחב הכביש, כשהוא פוגע ברכב שהיה באזור ומוסיף לממדי ההרס בזירה.

הבית נחת הרכב - צילום: רשתות חברתיות הבית נחת הרכב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:21

תשעה בני אדם פונו לבתי חולים באזור עם פציעות שהוגדרו כלא מסכנות חיים. הרשויות מסרו כי כולם צפויים להחלים.

בעקבות התאונה נסגרו כל הנתיבים לכיוון מזרח. נתיב אחד נפתח מחדש בשעות אחר הצהריים, אך פינוי הזירה המלא הסתיים רק לאחר מספר שעות, בסביבות 19:11 בערב.

הגורם המדויק שהוביל לאיבוד השליטה הראשוני עדיין נמצא בחקירה. הרשויות ממשיכות לבדוק כיצד התפתחה התאונה שהפכה בתוך רגעים לאחת מזירות התאונה החריגות שנראו באזור לאחרונה.