הזוי: אישה מבוגרת הציגה את עצמה כילדה עם אוטיזם במשך שנה

אישה בת 37 מברזיל נעצרה לאחר שעל פי החשד התחזתה לילדה בת 12 עם אוטיזם וניהלה הונאה שנמשכה כ-14 חודשים, במהלכה הצליחה להטעות משפחה מאמצת ומתנדבים שהאמינו כי הם מטפלים בילדה פגיעה הזקוקה להגנה.

לפי הדיווח, אמנדה מריה סוזה דה אוליביירה הגיעה אל המשפחה דרך רשתות התנדבות, והציגה עצמה כקטינה שעברה התעללות קשה. כדי לשכנע את סביבתה, היא אימצה התנהגות ילדותית ואף השתמשה בחפצים שמיועדים לילדים. כאשר נשאלה על המראה הבוגר יחסית שלה, טענה כי טראומות ילדות גרמו לה להזדקנות מוקדמת.

בהמשך הציגה סימני פגיעה חמורים וטענה כי עברה התעללות פיזית, אך חקירות רפואיות העלו חשד שחלק מהפגיעות הושגו באופן מכוון כדי לחזק את הסיפור שלה.

הפרשה התגלתה רק לאחר שקרוב משפחה החל לחפש מידע באינטרנט וגילה אי התאמות שהובילו לחשד שמדובר בהונאה רחבה יותר. בעקבות החקירה התברר כי האישה מוכרת בכמה מדינות בברזיל כמעורבת במקרי מרמה נוספים.

לאחר מעצרה הודתה אוליביירה במעשים המיוחסים לה, והיא הואשמה בעבירות של הונאה וגניבת זהות. בית משפט הורה על בדיקה פסיכיאטרית כדי להעריך את מצבה הנפשי ואת מידת האחריות הפלילית שלה.