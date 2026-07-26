נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט, בשלב זה, להימנע מהסלמה משמעותית נוספת במערכה הצבאית נגד איראן. על פי דיווח ה"ניו יורק טיימס" הלילה (בין שבת לראשון), ההחלטה התקבלה לאחר שבכירי הצבא האמריקני הציגו בפניו שורה של סיכונים הנלווים להרחבת הלחימה עם איראן.

במוקד החששות של בכירי הממשל וצבא ארה"ב עומד מלאי אמצעי ההגנה האווירית האמריקניים במזרח התיכון. בוושינגטון חוששים כי מערכה רחבה נוספת מול איראן תוביל לשחיקה מסוכנת במלאי מיירטי הפטריוט ובמערכות הגנה נוספות שמחזיק הפנטגון באזור.

פגישה מכרעת ביום שישי

שני גורמים המעורים בפרטים אמרו לעיתון כי ההחלטה התגבשה בעקבות פגישה שקיים טראמפ ביום שישי עם יועציו הבכירים וחברים בכירים בקבינט. במהלך הדיונים נבחנה האפשרות להרחיב מחדש את הפעילות הצבאית, לצד המחיר שעלולה ארצות הברית לשלם אם איראן תגיב בגל תקיפות נוסף.

יו"ר המטות המשולבים של ארצות הברית, הגנרל דן קיין, הזהיר בשיחות הסגורות כי לצבא האמריקני יש יכולת לחדש לחימה רחבת היקף נגד איראן, אך מהלך כזה עלול להביא להידלדלות מסוכנת של מלאי המיירטים העומד לרשות פיקוד המרכז של צבא ארה"ב.

חשש מהסלמה אזורית רחבה

עוד דווח כי הנשיא ויועציו מודאגים גם מתרחיש שבו הסלמה נוספת תצית מערכה אזורית רחבה בהרבה. ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי טראמפ עדיין מתלבט כיצד לנהל את המערכה מול איראן, הנמשכת כבר קרוב לחמישה חודשים, ובמיוחד כיצד להביא לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז.

הגורמים ששוחחו עם העיתון ציינו כי בקרב המעגל הקרוב לטראמפ יש מעטים בלבד הסבורים שהסלמה נוספת מול איראן היא הצעד הנכון בשלב הנוכחי. גורם אמריקני בכיר נוסף הטיל ספק גם באפשרות שהפעלת כוח צבאי נרחב יותר תצליח להשיג את היעד המדיני המרכזי - החזרת איראן לשולחן המשא ומתן.

רקע: שבועות של תקיפות אמריקניות

כזכור, צבא ארה"ב תקף בשבועות האחרונים באופן רצוף מטרות איראניות, כאשר הלילה ה-12 ברציפות נרשם לפני מספר ימים. התקיפות כללו מתקנים צבאיים, יכולות ימיות, מרכזי מבצעים, האנגרים למטוסים ומתקני אחסון לרחפנים.

במקביל, איראן המשיכה לאיים על סגירת מצר הורמוז ותקפה עשרות כלי שיט מסחריים במהלך החודשים האחרונים. ההחלטה הנוכחית של טראמפ מעידה על שינוי בגישה האמריקנית, לאחר שהוערכו הסיכונים והמחיר האסטרטגי של המשך ההסלמה.