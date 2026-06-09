נוסעים בכביש מהיר בטנסי זכו למופע חריג במיוחד כאשר משאית מלאה בזיקוקים שעלתה באש הובילה לסדרת פיצוצים צבעוניים.

לפי שירות הכבאות של צ’טנוגה, צוותי כיבוי הוזעקו בעקבות שריפה שפרצה במשאית שנסעה בכיוון צפון על כביש I-75, מעט אחרי היציאה מאולטווה.

במהלך האירוע נראו זיקוקים מתפוצצים לכל עבר מתוך המשאית הבוערת, כאשר עדי ראייה תיעדו את המחזה החריג.

שירות הכבאות מסר כי התנועה בכביש נעצרה לחלוטין בשני הכיוונים בזמן שהכבאים פעלו לכיבוי האש ולשליטה בזירה.

לפי הדיווחים לא היו נפגעים באירוע, והסיבה לפרוץ השריפה עדיין אינה ידועה.