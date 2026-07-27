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שרף את הגבות בפעלול נועז: ההישג המסוכן שנכנס לגינס

להטוטן אמריקאי שבר שיא גינס עם 175 תפיסות רצופות של לפידים בוערים על חד-אופן | הוא שיפר את השיא הקודם פי ארבעה למרות סיכונים וכוויות (מעניין)

דיוויד ראש במהלך שבירת השיא
דיוויד ראש במהלך שבירת השיא| צילום: צילום: ‪@RecordBreakerRush

אמריקני מאיידהו שבר שיא גינס יוצא דופן לאחר שהצליח לבצע 175 תפיסות רצופות של לפידים בוערים תוך כדי רכיבה על חד־אופן. מדובר ביותר מפי ארבעה מהשיא הקודם שעמד על 37 תפיסות.

דיוויד ראש, המחזיק בשורת שיאי גינס בתחומי הלהטוטנות והרכיבה על חד־אופן, סיפר כי כבר בניסיון הראשון הבין עד כמה האתגר מסוכן.

לדבריו, תנועת הרכיבה יוצרת זרם אוויר שמטה את הלהבות ישירות לעבר פניו, ובמהלך האימונים אף נשרפו גבותיו והשיער שעל גב כפות ידיו.

לאחר סדרת ניסיונות כושלים עבר ראש להתאמן עם לפידים כבויים, ורק כעבור חודשים ביצע את ניסיון השיא הרשמי. גם אז הפיל את כל הלפידים מיד עם תחילת הניסיון הראשון והשני, אך בניסיון השלישי הצליח להשלים 175 תפיסות רצופות.

הישגו תועד בווידאו ונבדק על ידי שופטי ספר השיאים של גינס, שאישרו אותו כמחזיק הרשמי בשיא העולם החדש.

תיעודסרטון ויראלישיא גינסשיאלפידים

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