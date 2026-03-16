האיראנים שיגרו טיל לאבו-דאבי - הוא נחת על רכב של פלסטיני

אזרח פלסטיני נהרג הבוקר (שני) כשרקטה פגעה ישירות במכוניתו בפאתי אבו דאבי, בזמן שאיראן מרחיבה את תקיפותיה באיחוד האמירויות.

אזרח פלסטיני נהרג היום באזור אל-באהיה שבאיחוד האמירויות הערביות, לאחר שטיל פגע בכלי הרכב שבו נסע. משרד העיתונות של אבו דאבי אישר את הפרטים ומסר כי הרשויות "התערבו בעקבות תקרית באזור אל-באהיה, בה נפגע רכב אזרחי באמצעות טילים, שהביאה למותו של אזרח פלסטיני".

משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בכל רחבי המדינה כדי לבלום מתקפה משולבת של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. בהודעה שפרסם המשרד נכתב כי "מערכות ההגנה האוויריות של איחוד האמירויות הערביות מגיבות כעת לאיומי טילים ומל"טים מצד איראן".

במקביל לפגיעה באבו דאבי, דווח על שריפה שפרצה באזור תעשיית הנפט המרכזי בפוג'יירה שבחוף המזרחי, בעקבות מתקפת כטב"מים. האתר ממוקם בנקודה אסטרטגית במפרץ עומאן, סמוך למצרי הורמוז שאותם חסמה איראן.