תיעוד מטורף: המנוע מתנתק מהמטוס ועולה באש בשיא ההמראה

המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה של ארצות הברית פתחה ביומיים של שימועים במטרה לבחון את הסיבות שהובילו להיפרדות מנוע ממטוס מטען של חברת יו-פי-אס בנובמבר האחרון.

באסון התעופה, שהתרחש בנמל התעופה הבינלאומי מוחמד עלי בלואיוויל, נהרגו 15 בני אדם, בהם שלושה אנשי צוות אוויר ו-12 תושבים על הקרקע. המטוס, מדגם MD-11, היה עמוס בדלק ובחבילות בדרכו להוואי, ומיד לאחר שניתק מהמסלול התרסק לתוך מתחם עסקים סמוך ועלה באש.

חקירת האירוע העלתה כי החלקים המחברים את המנוע לכנף סבלו מסדקים שלא אותרו במהלך בדיקות התחזוקה השוטפות של כלי הטיס. הבדיקה המקיפה האחרונה של רכיבים אלו בוצעה באוקטובר 2021, והמטוס היה אמור לעבור בדיקה נוספת רק לאחר אלפי טיסות נוספות. הדוח המלא והסופי של חוקרי הבטיחות צפוי להתפרסם בעוד יותר משנה, בשל הצורך לבחון את כלל הגורמים לרשת הכשלים.

מהחקירה עולה עוד כי חברת בואינג, שמיזגה לתוכה את יצרנית המטוסים המקורית מקדונלד דאגלס, תיעדה כבר בשנת 2011 ארבעה מקרי כשל דומים של הרכיב המאבטח את המנועים בשלושה מטוסים שונים. למרות הממצאים, יצרנית המטוסים קבעה באותה עת כי הדבר לא יגרום למצב המסכן את בטיחות הטיסה. החברה אמנם המליצה לבעלי המטוסים להחליף את המיסבים לדגם משופר, אך רשות התעופה הפדרלית לא פרסמה הנחיה מחייבת בנושא.

לאחר האסון, אישרה רשות התעופה הפדרלית תוכנית תיקונים הכוללת את החלפת המיסב הכדורי בכל המטוסים מדגם זה והגברת תדירות הבדיקות, וחלק ממטוסי המטען כבר חזרו לפעילות בשבוע שעבר. חברת פדקס השיבה את המטוסים לשירות ב-10 במאי, בעוד שבחברת יו-פי-אס הודיעו כי הם מתכוונים להוציא את דגם המטוס המדובר משירות באופן סופי.