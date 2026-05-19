נסעו על עיוור?

הנוסעים הביטו מהחלון באמצע הטיסה - ונחרדו מהמחזה

הדרמה יוצאת הדופן הזו התרחשה בשמי המדינה הציורית סלובניה, במהלך טיסה אזרחית בשמי האזור. אחד הנוסעים שהביט כבדרך אגב לעבר תא הטייס של מטוס קטן שטס בסמוך אליהם, נדהם לגלות כי הווילונות הפנימיים בקוקפיט משוכים לחלוטין, וכי לטייסים אין שום שדה ראייה קדימה או לצדדים (בעולם)

הדרמה יוצאת הדופן הזו התרחשה במהלך טיסה אזרחית במטוס נוסעים קטן. אחד הנוסעים שישב במושבים הקדמיים, הביט לפתע לעבר תא הטייס (הקוקפיט) ונחרד לגלות מחזה מבהיל במיוחד: חלונות המטוס הקדמיים היו חסומים לחלוטין בכיסויי שמש אטומים, מבלי להשאיר לטייסים שום שדה ראייה קדימה.

הנוסע המבוהל תיעד את המחזה המוזר, והסרטון עורר סערה עצומה ברשת בקרב גולשים שחששו מסכנה תעופתית חמורה. אך מאחורי המראה המפחיד מסתתר אימון בטיחות קריטי המכונה "טיסת מכשירים". במסגרת התרגול, הטייסים מנותקים במכוון מהעולם החיצון כדי לאלץ אותם להטיס את המטוס אך ורק על סמך מכשירי הניווט שעל לוח המחוונים, במטרה להכין אותם למצבי קיצון של ערפל כבד או תנאי מזג אוויר שבהם הראות בחוץ היא אפסית.

