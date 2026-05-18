"אני מצטערת": נהגת המירוץ פרשה בשידור חי, לאחר שנהגה לאט מדי

נהגת המרוצים האמריקנית נטלי דקר עוררה סערה גדולה ברשתות החברתיות לאחר שהתפרקה רגשית במהלך מירוץ סדרת הטנדרים של NASCAR במסלול דובר, וסיימה את הערב בפרישה מהמירוץ.

דקר התקשתה לעמוד בקצב המינימלי הנדרש על המסלול. בתחילה קיבלה עונש על עבירת זינוק, ולאחר מכן הורדה מהמסלול לאחר שלא הצליחה לשמור על מהירות המינימום.

במהלך הקשר עם הצוות תוך כדי הנסיעה, נשמעה דקר כשהיא נשברת בבכי ואומרת: "אני מנסה בכל הכוח להחזיק את עצמי אבל אני לא רוצה להמשיך לעשות את זה. יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לומר, ואני כנראה אושעה".

בעלי הקבוצה בה הייתה חברה, ג'וש ריאום, ניסה להרגיע אותה בלייב והציע לה להכניס את הטנדר לפיטס (אזור הטיפולים של המכוניות) ולסיים את הערב, אך דקר הודיעה בזעם כי לא תחזור יותר להתחרות במירוץ. "אני מצטערת ג'וש, אני לא חוזרת יותר", אמרה בקשר.

"אני לא מוכנה", אמרה בדמעות

דקר, בת 28, שנחשבת לדמות מוכרת ברשתות החברתיות, הודתה במהלך השידור כי היא חוששת מהתגובות שתקבל ברשת בעקבות התקרית. "כמות השנאה שאני הולכת לקבל באינטרנט תהיה מטורפת, אני לא מוכנה לזה", אמרה בדמעות.

למרות הביקורת החריפה מצד אוהדי NASCAR שטענו כי היא אינה מהירה מספיק לרמה הזאת, היו גם רבים שהביעו דאגה למצבה הנפשי, וטענו כי היא נשמעה כאדם שחווה התקף חרדה אמיתי בתוך הרכב.

האירוניה הגדולה הייתה שדקר נהגה באותו מירוץ עם עיצוב מיוחד לקידום חודש המודעות לבריאות הנפש.