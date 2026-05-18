מרקו רוביו, מזכיר המדינה האמריקני היה אסור כניסה לסין עד הביקור האחרון.

הפטנט הסיני המקורי לשנות את שמו של מזכיר המדינה כדי לאפשר לו כניסה חד-פעמית, לא שינה את היחס המזלזל שהפגין כלפיו הנשיא הסיני.

בתיעוד שזכה לפופולריות ברשתות החברתיות, נראה נשיא סין שי ג'ינפינג כשהוא מקבל את פני המשלחת האמריקנית, ומברך כל אחד מהם לשלום.

אלא שחדי עין שמו לב לפרט לא מבוטל: היחס השונה של הנשיא הסיני למזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שהיה ונותר אסור כניסה לרפובליקה העממית של סין.

בשונה משאר האורחים אותם בירך הסיני לשלום באמירת "טוב לראות אותך", נמנע שי מלומר את המשפט המחבב לרוביו.

במקום זאת, אמר הנשיא הסיני בחטף "ברוך הבא", תוך שהוא עובר לאורח הבא ושוב מברכו בברכת "טוב לראותך".

אזרחים סינים ששמו לב לפרט, תיארו כי בתרבות הסינית מדובר בהבדל תהומי בין שתי הברכות, מה שמתברר כניסיון להראות לרוביו כי למרות ההיתר החד-פעמי שניתן לו, הוא עדיין אינו אורח רצוי במדינה.