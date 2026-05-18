הכירו את ה-R1: השיפוצניק הכי מגניב בגלקסיה בדרך לירח

הרובוט החדשני R1 של חברת GITAI הוא לא סתם עוד מכונה, אלא פועל בניין מתקדם שנועד לבצע משימות מורכבות על פני הירח, כמו חקירה, כרייה, הרכבה ותחזוקה.

בניסויים שנערכו לאחרונה במתקן הדמיה של סוכנות החלל היפנית (JAXA), ה-R1 הוכיח יכולות מרשימות כשהוא מתמרן לכל כיוון בזכות גלגלים בעלי היגוי עצמאי, מטפס על מדרונות חוליים תלולים של עד 20 מעלות ועוקף סלעים גדולים ללא קושי.

מעבר לניידות שלו, הרובוט מצויד במערכת זרועות כפולה המאפשרת לו לבצע עבודות עדינות ומדויקות, כמו הרכבת פנלים סולאריים ואנטנות תקשורת – תשתיות קריטיות לבסיסים העתידיים של נאס"א. הרובוט גם הוכיח שהוא מסוגל לכרות משאבים מהקרקע הירחית, לאסוף דגימות ולאחסן אותן בבטחה, וכל זאת בעזרת טכנולוגיה שכולה פותחה "בתוך הבית" על ידי מומחי החברה, מהמנועים ועד למערכות השליטה מרחוק.

עם תוכנית לשגר את ה-R1 למשימה ראשונה על הירח כבר בשנת 2026 וחזון לבנות ערים שלמות על הירח ועל מאדים עד שנת 2040, GITAI מגדירה מחדש את יחסי העבודה בחלל: בעוד שאחרים יספקו את התחבורה, ה-R1 יספק את כוח העבודה ויבנה את העתיד של האנושות בין הכוכבים.