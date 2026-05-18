כיכר השבת
כלבויניק בחלל

הכירו את ה-R1: השיפוצניק הכי מגניב בגלקסיה בדרך לירח

בזמן שאנחנו עדיין מסתבכים עם הרכבת ארון מאיקאה, הרובוט החדש של GITAI כבר מתאמן על בניית תחנות כוח בחלל | תשכחו מאסטרונאוטים יקרים ומגושמים – המהפכה הרובוטית כבר כאן (חדשות בעולם)

הרובוט החדשני R1 (צילום: יצרן)

הרובוט החדשני R1 של חברת GITAI הוא לא סתם עוד מכונה, אלא פועל בניין מתקדם שנועד לבצע משימות מורכבות על פני הירח, כמו חקירה, כרייה, הרכבה ותחזוקה.

בניסויים שנערכו לאחרונה במתקן הדמיה של סוכנות החלל היפנית (JAXA), ה-R1 הוכיח יכולות מרשימות כשהוא מתמרן לכל כיוון בזכות גלגלים בעלי היגוי עצמאי, מטפס על מדרונות חוליים תלולים של עד 20 מעלות ועוקף סלעים גדולים ללא קושי.

הרובוט החדשני R1
הרובוט החדשני R1| צילום: צילום: יצרן

מעבר לניידות שלו, הרובוט מצויד במערכת זרועות כפולה המאפשרת לו לבצע עבודות עדינות ומדויקות, כמו הרכבת פנלים סולאריים ואנטנות תקשורת – תשתיות קריטיות לבסיסים העתידיים של נאס"א. הרובוט גם הוכיח שהוא מסוגל לכרות משאבים מהקרקע הירחית, לאסוף דגימות ולאחסן אותן בבטחה, וכל זאת בעזרת טכנולוגיה שכולה פותחה "בתוך הבית" על ידי מומחי החברה, מהמנועים ועד למערכות השליטה מרחוק.

עם תוכנית לשגר את ה-R1 למשימה ראשונה על הירח כבר בשנת 2026 וחזון לבנות ערים שלמות על הירח ועל מאדים עד שנת 2040, GITAI מגדירה מחדש את יחסי העבודה בחלל: בעוד שאחרים יספקו את התחבורה, ה-R1 יספק את כוח העבודה ויבנה את העתיד של האנושות בין הכוכבים.

בינה מלאכותיתרובוטירחאסטרונאוטחלל החיצון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר