עידן הענקיים

אגרוף אחד והקיר התרסק: לא תאמינו מה הרובוט של Unitree מסוגל לעשות

חברת Unitree הסינית טורפת את הקלפים עם חשיפת ה-GD01, רובוט ענק המצויד בתא טייס אנושי שנועד להפוך לכלי תחבורה אזרחי מהפכני (חדשות בעולם)

ה-GD01 אינו סתם עוד רובוט; מדובר במכונה שגובהה כפול מגובהו של אדם בוגר ומשקלה מגיע לחצי טון. העיצוב שלו יוצא דופן: במקום פלג גוף עליון מסורתי, מותקן בו תא טייס אנושי, המאפשר למפעיל לשלוט במכונה מתוכה.

היכולת המרשימה ביותר שלו היא הגמישות בתנועה – הרובוט מסוגל לנוע הן על שתי רגליים והן על ארבע גפיים, מה שמקנה לו יציבות ויכולת עבירות גבוהה בתנאי שטח משתנים.

למרות שהחברה מגדירה את ה-GD01 כ"כלי תחבורה אזרחי", קשה להתעלם מהפוטנציאל שלו כגורם הרתעה. המראה המסיבי והנוכחות המאיימת שלו עשויים להפוך אותו ל"שומר ראש" אולטימטיבי עבור אלו שיכולים להרשות לעצמם את תג המחיר המתחיל ב-650,000 דולר.

האם אנשים יאמצו אותו כמאבטח אישי? התשובה טמונה בשילוב שבין טכנולוגיה ליוקרה. כשהוא מוכן כבר עכשיו לייצור המוני, ייתכן שבקרוב נראה את הענקים הללו מפטרלים בנכסים פרטיים או משמשים כסמל סטטוס טכנולוגי חסר תקדים.

Unitree מוכיחה שהחזון של מכה (Mecha) בסגנון המדע הבדיוני הופך למציאות מוחשית, והופכת את ה-GD01 לסנונית ראשונה בעידן שבו הגבול בין תחבורה, רובוטיקה והגנה אישית מטשטש.

כעת, נותר רק לראות מי יהיו המאמצים הראשונים שיעלו על תא הטייס וייקחו את המושכות של "כלי התחבורה האזרחי" הכי פחות שגרתי שנראה אי פעם על הכבישים.

