כולנו ראינו את הסרטונים הוויראליים: זרועות רובוטיות אלגנטיות שמכינות קציצות ברוטב או שף אוטונומי שמקפיץ מוקפץ בזמן שאנחנו נחים בסלון. זה נראה כמו הפתרון המושלם לחיים העמוסים שלנו ב-2026. אבל בואו נדבר רגע על הפיל שבחדר או במטבח: הטכנולוגיה הזו עדיין לא שם, והיא בטח לא בכיס של הצרכן הממוצע.

בזמן שרובוט שף אמיתי עולה סביב ה-300,000 דולר!, אנחנו נשארים עם הבטחות שיווקיות שלא תמיד עומדות במבחן הכיור הישראלי.

פרדוקס השואב השוטף ומס הניקיון

זוכרים את הפריצה לשוק של השואב-שוטף הרובוטי? ההבטחה הייתה זהה: "תנוחו, הוא יעשה הכל". בתכלס? גילינו שאחרי כל שטיפה של הבית, אנחנו צריכים "לשטוף את השוטף" - לרוקן מים מלוכלכים, לנקות את המברשות, לייבש את הפילטרים ולמנוע ריחות של עובש.

במטבח הרובוטי - זה פי 10 יותר גרוע.

כאן נכנס "מס הניקיון" הקריטי:

החיישנים לא סולחים: כדי שהרובוט ידע מתי הקציצה מוכנה לפי צליל הטיגון (טכנולוגיית אקוסטיקה), החיישן חייב להיות סטרילי. טיפת שומן אחת - והמכשיר היקר שלכם פשוט "מתחרש" ושורף את האוכל.

מפרקים ושומן בקר: בניגוד לאבק בסלון, שומן בקר שמתאדה בתוך המפרקים העדינים של הזרוע הרובוטית הוא סיוט תחזוקתי. אתם תמצאו את עצמכם מפרקים ברגים ומנקים עם קיסמי שיניים רק כדי שהזרוע לא תיתקע מחר בבוקר.

האם אנחנו קרובים ליום שבו נשב בסלון והקציצות יגיעו מעצמן? הטכנולוגיה כבר שם, אבל הכלכלה של הזמן שלכם עדיין לא. כשמחשבים את הזמן של הניקיון המורכב, התחזוקה והמחיר האסטרונומי - המסקנה היא פשוטה:

עד שהרובוטים לא ילמדו לנקות את עצמם באותה רמת דיוק שבה הם מבשלים, כנראה שעדיף לכם להמשיך ללכלך את הידיים בעיסה. תיהנו מהמגע של הבשר, מהריח של הטיגון הידני, ותסיימו את כל הניקוי ב-5 דקות בכיור. לפעמים, הדרך הישנה היא הדרך הכי מהירה (והכי טעימה) שיש.