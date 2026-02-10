מיני-קיטשן נגד נינג'ה: מה מומחים ממליצים לקנות

המטבח המודרני כבר מזמן לא מסתמך רק על התנור הגדול והמסורתי. הצורך באוכל חם, מהיר וטעים - במיוחד כשעשרת הילדים חוזרים מהמסגרות רעבים "עכשיו" - הוליד שני מלכים חדשים על השיש: המיני קיטשן והנינג'ה (Air Fryer).

רבים מתבלבלים ביניהם, אבל מדובר בשני עולמות שונים. לפני שאתם מוציאים מאות שקלים, עשינו לכם סדר: מי מהם הוא ה"סוס עבודה" שאתם צריכים ומי סתם יתפוס לכם מקום על השיש?

ראש בראש: מה ההבדל הטכני?

כדי להחליט, צריך להבין איך הם עובדים:

המיני קיטשן: הוא למעשה "תנור קטן". יש לו גופי חימום למעלה ולמטה שמחממים את האוויר בחלל המכשיר בצורה סטטית.

הנינג'ה: הוא "פצצת חום". הוא עובד על טכנולוגיית טורבו עוצמתית - מאוורר ענק שדוחף אוויר לוהט במהירות מטורפת מסביב לאוכל.

שאלת השניצל

זו שאלת השאלות. התשובה היא שאפשר להכין שניצלים בשניהם, אבל התוצאה והדרך שונות לגמרי:

במיני קיטשן: זו "אפייה עם שמן". כדי שהשניצל יצא קריספי, תצטרכו כמות יפה של שמן ותצטרכו להפוך את השניצל באמצע (אחרת הצד התחתון יישאר סמרטוטי). זה לוקח זמן, והחום לא תמיד אחיד.

בנינג'ה: זה "טיגון באוויר". האוויר הלוהט עוטף את השניצל מכל הכיוונים בבת אחת. התוצאה? קריספיות של טיגון עמוק עם "שפריץ" אחד של שמן, בחצי מהזמן, ובלי להפוך.

קרב הניקיון והפרקטיקה: איפה תעבדו קשה יותר?

בבית ברוך ילדים, זמן הניקיון קריטי לא פחות מזמן הבישול:

ניקיון:

הנינג'ה מנצחת בנוק-אאוט: הכל קורה בתוך מגירה נשלפת. סיימתם? המגירה נכנסת למדיח או נשטפת בכיור תוך דקה. אין התזות שמן על השיש.

המיני קיטשן מאתגר: השמן והנוזלים עלולים להשפריץ על גופי החימום הגלויים ועל הדפנות. אם לא מנקים מיד, השמן נשרף והופך לכתמים דביקים. פירורי לחם שנופלים לתחתית עלולים להוציא עשן וריח שרוף באפייה הבאה.

אמנם, משתמשים רבים מעידים כי הניקיון של המיני-קיטשן האיכותי הוא למעשה קליל ופשוט. בזכות ציפוי פנימי איכותי שקיים בדגמים הטובים, האוכל לא נדבק לדפנות וניתן להסתפק בניגוב מהיר עם מגבון או סמרטוט לח והמכשיר חוזר להבריק.

טיפ המקצוענים: אם תקפידו לעבוד עם נייר אפייה או תבנית חד-פעמית, הניקיון הופך לכמעט אפסי. כל הלכלוך והשומן נשארים בתבנית, והמכשיר עצמו נשאר נקי לאורך זמן.

תכולה:

המיני קיטשן גמיש: אפשר להכניס תבניות מרובעות קטנות, תבניות אינגליש קייק או מגש פיצה.

הנינג'ה מגבילה: אתם מוגבלים למבנה המגירה (בדרך כלל עגולה או אובלית).

מה אפשר להכין מכל דבר?

המיני קיטשן: מושלם לאפיית מאפים קטנים, בורקסים, קוגל של ערב שבת, חימום חוזר של מאפים (שמחזיר להם את הטריות) ואפיית עוגות.

הנינג'ה: אלוף הצ'יפס, השניצלים, הקציצות, הסטייקים והירקות הצלויים (אנטיפסטי ב-8 דקות). הוא מכשיר של "אוכל מהיר ובריא".

מה לברר לפני שקונים?

במיני קיטשן:

בידוד וחום: אל תקנו מכשיר עם פח דק מדי. בבית עם ילדים, דופן חיצונית שמתלהטת ל-200 מעלות היא סכנה. חפשו "דופן כפולה".

גופי חימום: ודאו שהם עשויים מפלדת אל-חלד איכותית כדי שלא יחלידו מהאדים של האוכל.

בנינג'ה (המקורי מול החיקוי):

נפח המגירה: למשפחה מרובת ילדים - אל תסתכלו על פחות מ-5.5 ליטר.

איכות הציפוי: בחיקויים זולים ציפוי ה"נון-סטיק" מתקלף אחרי כמה חודשים ועלול להיכנס לאוכל. במכשיר מקורי הציפוי עמיד ובריא יותר.

עוצמת המאוורר: בחיקויים המאוורר חלש, והאוכל יוצא "מבושל" ולא קראנצ'י.

תכלס - מה שווה לקנות?

קנו מיני קיטשן אם: עיקר השימוש שלכם הוא אפייה, חימום מאפים של שבת, ואתם צריכים פתרון זול ויעיל לתבניות קטנות.

קנו נינג'ה אם: נמאס לכם לעמוד ולטגן. אם אתם רוצים צהריים לילדים ב-12 דקות עבודה, במינימום שמן ובמקסימום קריספיות, ובלי קרצופים מיותרים בכיור.