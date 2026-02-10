מתכונים ממכרים מתמרים ( צילום: טלי בר )

במשך אלפי שנים, התמר נחשב לאחד הפירות המופלאים ביותר של המזרח התיכון. הוא לא סתם קינוח מהטבע; הוא פצצת אנרגיה מרוכזת, עשירה בסיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים. במדינה חמה כמו ישראל, התמר הוא הממתיק המושלם – הוא אינו מעובד, הוא נשמר לאורך זמן, והוא משתלב נפלא גם במנות מלוחות וגם במתוקות.

למה כדאי לכם לאכול תמרים כל יום? זריקת אנרגיה טבעית: התמר מכיל סוכרים טבעיים (פרוקטוז וגלוקוז) שנספגים במהירות ומספקים אנרגיה מיידית, מה שהופך אותו למזון האידיאלי לפני אימון או בזמן "נפילת המתח" של שעות אחר הצהריים. מערכת עיכול בריאה: בזכות כמות מרשימה של סיבים תזונתיים, התמר מסייע למערכת העיכול לעבוד בצורה סדירה ומונע תחושת נפיחות. אין זמן? זה השייק שמחליף קפה וארוחת בוקר ונותן בוסט אנרגיה מטורף טלי בר | 09.02.26 בריאות הלב וכלי הדם: התמר עשיר באשלגן, מינרל חיוני לוויסות לחץ הדם, ודל בנתרן. עשיר בנוגדי חמצון: התמרים מכילים פוליפנולים המסייעים בהגנה על תאי הגוף מפני דלקות ומחלות. כמה מומלץ לאכול? למרות יתרונותיו, התמר הוא פרי עתיר קלוריות וסוכר. ההמלצה לתזונה מאוזנת היא 2 עד 3 תמרים ביום. כמות זו מספיקה כדי ליהנות מכל היתרונות הבריאותיים מבלי להגזים בצריכת הסוכר. והנה חמש דרכים יצירתיות להפוך את הפרי הזה לכוכב של השולחן שלכם: 1. המנה שגונבת את ההצגה: תמרי מג'הול במילוי גבינת עיזים וחלווה פיוז'ן ישראלי שמשלב מליחות מעודנת עם מתיקות עמוקה. אם אתם מחפשים מנה ראשונה קלילה ומרשימה לאירוח, השילוב בין גבינת העיזים המלוחה למרקם הנמס של החלווה בתוך תמר בשרני הוא פשוט חלום. מצרכים 12 תמרי מג'הול גדולים.

115 גרם גבינת עיזים רכה.

1/4 כוס חלווה וניל מפוררת.

1/4 כוס פקאנים קצוצים דק.

מעט דבש לזילוף ועלי נענע לקישוט (אופציונלי) איך מכינים? חורצים את התמרים לאורכם ומוציאים את הגלעין. בקערה קטנה מערבבים את גבינת העיזים, החלווה והפקאנים לתערובת אחידה. ממלאים כל תמר בנדיבות בתערובת. מסדרים על צלחת יפה, מזלפים מעט דבש ומפזרים עלי נענע מעל.

2. חגיגת בשרים מלכותית: תמרים ממולאים בבשר וצנוברים

מנה עיקרית מפוארת ברוטב רימונים עשיר שתשאיר את האורחים שלכם פעורי פה. הבשר המתובל והעסיסי נצלה בתוך התמר וסופג את חמיצות רוטב הרימונים.

מצרכים

לתמרים:

24 תמרי מג'הול גדולים ומגולענים

450 גרם בשר בקר טחון.

1 בצל קצוץ.

2 שיני שום כתושות.

חופן פטרוזיליה קצוצה.

2 כפות צנוברים.

חצי כפית מכל אחד: כמון, פלפל אנגלי וקינמון; מלח ופלפל. (ניתן לשנות על פי טעמכם האישי)

לרוטב:

1 כוס יין אדום.

1 כוס מים.

1/3 כוס רכז רימונים איכותי

1 כף סילאן

1 כף רסק עגבניות.

איך מכינים?

מערבבים את כל מרכיבי המילוי וממלאים את התמרים המגולענים.

בסיר רחב (סוטאז') מביאים את כל מרכיבי הרוטב לרתיחה עדינה.

מניחים את התמרים בסיר, מכסים ומבשלים על להבה נמוכה כ-45 דקות עד שהרוטב מסמיך והתמרים רכים.

מגישים עם גרגירי רימון טריים מעל.

3. חטיף האנרגיה של הטבע: תמרים ממולאים בבננה ושוקולד

הקינוח המושלם לילדים (וגם למבוגרים) - בריא, מהיר וממכר. זהו השדרוג המושלם לפרי של אחר הצהריים. שוקולד מריר איכותי, בננה טרייה וחמאת שקדים יוצרים חטיף שמרגיש כמו ממתק אבל הוא כולו בריאות.

מצרכים

12-14 תמרי מג'הול.

1 בננה פרוסה לעיגולים.

1/4 כוס חמאת שקדים (או חמאת בוטנים טבעית).

60 גרם שוקולד מריר מומס עם חצי כפית שמן קוקוס.

מעט מלח גס ופקאנים קצוצים לעיטור.

איך מכינים?

פותחים את התמרים, מורחים בפנים מעט חמאת שקדים ומניחים פרוסת בננה.

טובלים את התמר או מזלפים מעליו את השוקולד המומס.

מפזרים מעט מלח גס ושברי פקאנים.

מקפיאים לשעה לפחות ומגישים קר.

