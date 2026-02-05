בדוק ומנוסה: 5 סלטי חצילים שיחסלו לכם את החלה

5 סלטי חצילים שיחסלו לכם את החלה ( צילום: טלי בר )

1. המלכה של השבת: סירות חציל בבטטה, סילאן וטחינה

מנה שהיא חגיגה לעיניים. שילוב טעמים מנצח של מלוח ומתוק, עם קראנץ' של שקדים שאי אפשר להפסיק לאכול. מצרכים: 1 חציל גדול ויפה. 1 בטטה בינונית.

100 גרם שקדים מולבנים (גפרורים), קלויים.

1/3 כוס שמן.

1 כפית אבקת שום.

1/2 כפית מלח.

להגשה: 2 כפות טחינה גולמית, 2 כפות סילאן. הוראות הכנה: הכנת החציל: חוצים את החציל לאורכו. מערבבים את השמן עם אבקת השום והמלח ומורחים בנדיבות על צד ה"בשר" של החציל (לא על הקליפה). אפייה: מניחים בתבנית ואופים כחצי שעה (או עד שקיסם ננעץ בקלות והחציל רך מאוד). הכנת הבטטה: קולפים בטטה וחותכים לקוביות קטנות או "גפרורים". מרססים בשמן, ממליחים מעט ואופים כחצי שעה עד לריכוך והזהבה. הגשה חגיגית: מניחים את סירות החציל החמות על מגש מלבני. מפזרים מעל את קוביות הבטטה והשקדים הקלויים. מסיימים בזילוף אומנותי של טחינה גולמית וסילאן.

סירות חציל ובטטה עם טחינה ( צילום: טלי בר )

2. חצילים בקליית גורמה: פלפלים צבעוניים ותחמיץ

חציל עסיסי בהגשה יפה, עם טכניקה של קלייה במקום טיגון.

מצרכים:

2 חצילים בינוניים, פרוסים לעיגולים (2 ס"מ).

5 כפות שמן זית, כמון וכורכום לתיבול.

1/2 פלפל אדום ו-1/2 פלפל צהוב, חתוכים לקוביות קטנות.

1/2 בצל סגול קצוץ דק.

ויניגרט: 2 כפות סוכר, 3 כפות חומץ לבן/תפוחים, מלח ופלפל.

הוראות הכנה:

משמנים תבנית, מניחים את החצילים, מברישים בשמן זית ובוזקים כמון וכורכום. צולים בגריל התנור עד השחמה משני הצדדים.

במחבת, מקפיצים את הפלפלים והבצל בשמן זית כ-3 דקות. מוסיפים סוכר, חומץ ותבלינים ומבשלים דקה נוספת.

מסדרים את החצילים בצלחת הגשה ושופכים מעל את תערובת הפלפלים. מגישים בטמפרטורת החדר.

חצילים בקליית גורמה: פלפלים צבעוניים ותחמיץ ( צילום: טלי בר )

3. פצצת רעננות: סלט חצילים ים-תיכוני עם רימונים וגרגירי חומוס

סלט שהוא גם מלוח, גם פריך וגם יפהפה להגשה. השילוב בין החציל האפוי למתיקות של הרימון הוא פשוט גאוני.

מצרכים:

לסלט:

1.5 כוסות חציל חתוך לקוביות.

1 קופסה (כ-450 גרם) גרגירי חומוס מבושלים (מסוננים וששוטפים).

1 צרור כוסברה טרייה.

1 כוס גרעיני רימון.

לרוטב:

1/4 כוס שמן זית.

2 כפות מיץ לימון טרי.

3 כפות מייפל טבעי.

קורט כמון.

הוראות הכנה:

קליית החציל: מחממים תנור ל-180°C (350°F). מניחים את קוביות החציל על תבנית ואופים כ-25 דקות עד שהן רכות וזהובות. מצננים מעט.

קיצוץ וערבוב: קוצצים את הכוסברה ומעבירים לקערה גדולה. מוסיפים את קוביות החציל האפויות, גרגירי החומוס וגרעיני הרימון.

תיבול: מערבבים בצנרת או בקערה קטנה את כל רכיבי הרוטב (שמן זית, לימון, מייפל וכמון).

הגשה: יוצקים את הרוטב מעל הסלט ממש לפני ההגשה, מערבבים בעדינות ונהנים מהצבעים והטעמים.

סלט חצילים ים-תיכוני עם רימונים וגרגירי חומוס ( צילום: טלי בר )

4. מטבוחת חצילים פיקנטית שתחסל לכם את החלה

מצרכים:

1 חציל גדול, קלוף וחתוך לקוביות.

1 פלפל חריף קצוץ.

4 שיני שום כתושות.

1 פחית עגבניות שלמות (560 גרם) + 230 גרם רוטב עגבניות חלק.

מלח, שמן זית, פתיתי צ'ילי (רשות).

הוראות הכנה:

ממליחים את קוביות החציל במסננת לניקוז נוזלים.

מטגנים בסיר שום, חצילים וג'לפניו עד לריכוך ומועכים תוך כדי.

מוסיפים את העגבניות והרוטב, וממשיכים לבשל ולמעוך עד לקבלת מרקם עשיר ומאוחד.

מטבוחת חצילים פיקנטית שתחסל לכם את החלה ( צילום: טלי בר )

5. חצילים בתחמיץ ושמיר

המצרכים:

2 חצילים יפים, קלופים חלקית (בצורת "זברה") וחתוכים לקוביות של 2-3 ס"מ.

1/2 כוס שמיר טרי, קצוץ דק (אל תוותרו, זה השילוב המושלם!).

1/2 פלפל אדום (גמבה), חתוך לרצועות דקיקות או קוביות קטנות.

1/2 פלפל ירוק חריף, נקי מגרעינים ופרוס דק (אופציונלי, למי שאוהב פיקנטיות).

3-4 שיני שום, קצוצות דק מאוד.

לתיבול (התחמיץ):

2 כפות חומץ לבן רגיל.

1 כפית סוכר חום (מאזן את החמיצות).

2 כפות שמן שמן קנולה / זית.

מיץ מחצי לימון טרי.

מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם.

לשימון: תרסיס שמן או שמן זית להברשה.

הוראות הכנה:

צלייה נכונה בתנור: מחממים תנור ל-215 מעלות (חום גבוה הוא קריטי לחציל). מרפדים תבנית בנייר אפייה ומפזרים עליה את קוביות החציל. מרססים בשמן (או מברישים) ובוזקים מעט מלח ופלפל. מכניסים לתנור ל-25 עד 30 דקות עד שהחצילים זהובים ושחומים יפה.

טיפ: במהלך האפייה, ערבבו את החצילים פעם אחת בלבד כדי שלא יתפרקו.

סוד ה"הזעה": ברגע שהחצילים יוצאים מהתנור, כשהם עוד לוהטים, מעבירים אותם מיד לקערה גדולה. מכסים את הקערה בצלחת או בניילון נצמד למשך 10 דקות. האדים שנכלאים בקערה מרככים את הקליפה והופכים את החציל לעסיסי במיוחד.

התיבול והחיבור: מוסיפים לקערת החצילים (שעדיין חמימים) את השמיר, הפלפלים, השום ואת כל מרכיבי התחמיץ (חומץ, סוכר, שמן, לימון ותבלינים).

ספיגת טעמים: מערבבים בעדינות רבה. מכסים את הקערה ומעבירים למקרר לשעה לפחות (ועדיף ללילה שלם). הסלט במיטבו כשהוא מוגש קר וכל הטעמים הספיקו להתחבר.

טיפים לתוצאה של מקצוענים:

אל תקלפו הכל: השארת פסים של קליפה שומרת על קוביות החציל שלמות ויפות גם אחרי הערבוב.

חיתוך שווה: הקפידו לחתוך את הקוביות בגודל אחיד כדי שכולן יהיו מוכנות באותו הזמן.

השמיר הוא המלך: אם אתם לא חובבי שמיר, אפשר להחליף בכוסברה, אבל השמיר הוא מה שנותן למנה את הארומה המרוקאית האותנטית.

חצילים בתחמיץ ושמיר ( צילום: טלי בר )

בתאבון!

הכנתם את אחד הסלטים? שתפו בתגובות! שבת שלום!