מצרכים
לבסיס הסלט:
- 2 שקיות סטנדרטיות (כ-170 גרם סה"כ) אטריות ראמן/נודלס להכנה מהירה.
- 2 כוסות כרוב ירוק, קצוץ דק.
- 1 כוס כרוב סגול, קצוץ דק.
- 2 גזרים בינוניים, מגורדים (או כוס גזר חתוך לגפרורים).
- 3 מלפפונים מוצקים, חתוכים לקוביות קטנות.
- 3 גבעולי בצל ירוק, פרוסים דק.
- 1 פלפל אדום גדול, חתוך לקוביות.
לתיבול המרענן:
- 2 קוביות כוסברה קפואה
- 2 קוביות בזיליקום קפוא (או חופן עלים טריים קצוצים).
לקראנץ':
- 1/2 כוס חצאי קשיו קלויים
- 2 כפיות שומשום
לרוטב ליים:
- 2 כפות שמן קנולה
- 1 כף שמן שומשום
- 3 כפות מיץ ליים טרי או לימון סחוט
- 1 כפית קליפת ליים מגורדת
- 2 כפות סוכר חום (מהסוג הכהה והדביק)
- 1/4 כפית אבקת צ'ילי
הוראות הכנה:
1. מבשלים את הנודלס: מרתיחים מים בסיר קטן (אין צורך להוסיף את שקיות התיבול שמגיעות באריזה, אפשר לזרוק אותן). מכניסים את אטריות הראמן/ נודלס למים הרותחים למשך כ-3 דקות (או לפי הוראות היצרן) עד שהן מתרככות אך עדיין נגיסות. מסננים מיד ושוטפים במים קרים כדי לעצור את הבישול ולמנוע הידבקות. מניחים בצד לצינון.
2. מכינים את הירקות: בקערת סלט גדולה, מערבבים את כל הירקות החתוכים: הכרוב, הגזר, המלפפונים, הפלפל והבצל הירוק. מוסיפים את קוביות עשבי התיבול הקפואות ואת אטריות הראמן/ הנודלס המצוננות.
3. משקשקים את הרוטב: בצנצנת קטנה מערבבים היטב את כל מרכיבי הרוטב - השמנים, מיץ הליים, הגרידה, הסוכר והצ'ילי עד שהסוכר נמס לגמרי.
4. הסוד לקראנץ': כ-10 דקות לפני ההגשה, מוסיפים לקערה את הקשיו והשומשום. יוצקים את הרוטב מעל ומערבבים היטב.
ספיגת טעמים: נותנים לסלט לנוח 5-10 דקות. ערבוב אחרון ממש לפני ההגשה - וזה מוכן!
טיפ למקצוענים:
הסלט הזה נהדר כפי שהוא, אבל אם תוסיפו לו רצועות חזה עוף צרובות, סגרתם לעצמכם ארוחת צהריים משביעה.
בתאבון!
אהבתם? שתפו התגובות!
0 תגובות