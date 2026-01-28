2 שקיות סטנדרטיות (כ-170 גרם סה"כ) אטריות ראמן/נודלס להכנה מהירה.

2 כוסות כרוב ירוק, קצוץ דק.

1 כוס כרוב סגול, קצוץ דק.

2 גזרים בינוניים, מגורדים (או כוס גזר חתוך לגפרורים).

3 מלפפונים מוצקים, חתוכים לקוביות קטנות.

3 גבעולי בצל ירוק, פרוסים דק.

1 פלפל אדום גדול, חתוך לקוביות.

לתיבול המרענן:

2 קוביות כוסברה קפואה

2 קוביות בזיליקום קפוא (או חופן עלים טריים קצוצים).

לקראנץ':

1/2 כוס חצאי קשיו קלויים

2 כפיות שומשום

לרוטב ליים:

2 כפות שמן קנולה

1 כף שמן שומשום

3 כפות מיץ ליים טרי או לימון סחוט

1 כפית קליפת ליים מגורדת

2 כפות סוכר חום (מהסוג הכהה והדביק)

1/4 כפית אבקת צ'ילי

הוראות הכנה:

1. מבשלים את הנודלס: מרתיחים מים בסיר קטן (אין צורך להוסיף את שקיות התיבול שמגיעות באריזה, אפשר לזרוק אותן). מכניסים את אטריות הראמן/ נודלס למים הרותחים למשך כ-3 דקות (או לפי הוראות היצרן) עד שהן מתרככות אך עדיין נגיסות. מסננים מיד ושוטפים במים קרים כדי לעצור את הבישול ולמנוע הידבקות. מניחים בצד לצינון.

2. מכינים את הירקות: בקערת סלט גדולה, מערבבים את כל הירקות החתוכים: הכרוב, הגזר, המלפפונים, הפלפל והבצל הירוק. מוסיפים את קוביות עשבי התיבול הקפואות ואת אטריות הראמן/ הנודלס המצוננות.

3. משקשקים את הרוטב: בצנצנת קטנה מערבבים היטב את כל מרכיבי הרוטב - השמנים, מיץ הליים, הגרידה, הסוכר והצ'ילי עד שהסוכר נמס לגמרי.

4. הסוד לקראנץ': כ-10 דקות לפני ההגשה, מוסיפים לקערה את הקשיו והשומשום. יוצקים את הרוטב מעל ומערבבים היטב.

ספיגת טעמים: נותנים לסלט לנוח 5-10 דקות. ערבוב אחרון ממש לפני ההגשה - וזה מוכן!

טיפ למקצוענים:

הסלט הזה נהדר כפי שהוא, אבל אם תוסיפו לו רצועות חזה עוף צרובות, סגרתם לעצמכם ארוחת צהריים משביעה.

בתאבון!

