המרכיב המפתיע שיהפוך את סלט הכרוב שלכם למנה הכי מבוקשת בשולחן

חשבתם שנודלס נועדו רק למרק? תחשבו מסלול מחדש. הסלט הזה הולך להפוך לסלט המבוקש ביותר אצלכם בשולחן השבת או בארוחת הערב. השילוב בין האטריות המוקפצות, הירקות הטריים ורוטב הליים-צ'ילי שובר את הרשת בזכות מרקם קראנצ'י ממכר וטעם אסייתי מדויק. ראו הוזהרתם: ברגע שמתחילים לנשנש, אי אפשר להפסיק (אוכל ומתכונים)

הלהיט החדש שלכם: סלט כרוב וראמן קראנצ'י ברוטב ליים משגע (צילום: טלי בר)
סועדים5
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
בשרי / פרווה

מצרכים

    לבסיס הסלט:

    • 2 שקיות סטנדרטיות (כ-170 גרם סה"כ) אטריות ראמן/נודלס להכנה מהירה.
    • 2 כוסות כרוב ירוק, קצוץ דק.
    • 1 כוס כרוב סגול, קצוץ דק.
    • 2 גזרים בינוניים, מגורדים (או כוס גזר חתוך לגפרורים).
    • 3 מלפפונים מוצקים, חתוכים לקוביות קטנות.
    • 3 גבעולי בצל ירוק, פרוסים דק.
    • 1 פלפל אדום גדול, חתוך לקוביות.

    לתיבול המרענן:

    • 2 קוביות כוסברה קפואה
    • 2 קוביות בזיליקום קפוא (או חופן עלים טריים קצוצים).

    לקראנץ':

    • 1/2 כוס חצאי קשיו קלויים
    • 2 כפיות שומשום

    לרוטב ליים:

    • 2 כפות שמן קנולה
    • 1 כף שמן שומשום
    • 3 כפות מיץ ליים טרי או לימון סחוט
    • 1 כפית קליפת ליים מגורדת
    • 2 כפות סוכר חום (מהסוג הכהה והדביק)
    • 1/4 כפית אבקת צ'ילי

    הוראות הכנה:

    1. מבשלים את הנודלס: מרתיחים מים בסיר קטן (אין צורך להוסיף את שקיות התיבול שמגיעות באריזה, אפשר לזרוק אותן). מכניסים את אטריות הראמן/ נודלס למים הרותחים למשך כ-3 דקות (או לפי הוראות היצרן) עד שהן מתרככות אך עדיין נגיסות. מסננים מיד ושוטפים במים קרים כדי לעצור את הבישול ולמנוע הידבקות. מניחים בצד לצינון.

    2. מכינים את הירקות: בקערת סלט גדולה, מערבבים את כל הירקות החתוכים: הכרוב, הגזר, המלפפונים, הפלפל והבצל הירוק. מוסיפים את קוביות עשבי התיבול הקפואות ואת אטריות הראמן/ הנודלס המצוננות.

    3. משקשקים את הרוטב: בצנצנת קטנה מערבבים היטב את כל מרכיבי הרוטב - השמנים, מיץ הליים, הגרידה, הסוכר והצ'ילי עד שהסוכר נמס לגמרי.

    4. הסוד לקראנץ': כ-10 דקות לפני ההגשה, מוסיפים לקערה את הקשיו והשומשום. יוצקים את הרוטב מעל ומערבבים היטב.

    ספיגת טעמים: נותנים לסלט לנוח 5-10 דקות. ערבוב אחרון ממש לפני ההגשה - וזה מוכן!

    טיפ למקצוענים:

    הסלט הזה נהדר כפי שהוא, אבל אם תוסיפו לו רצועות חזה עוף צרובות, סגרתם לעצמכם ארוחת צהריים משביעה.

    בתאבון!

