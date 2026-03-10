בלי פשלות: 5 ארוחות מהירות ומנצחות לערב פסח לחוץ במיוחד

5 ארוחות מהירות ומנצחות לערב פסח לחוץ במיוחד ( צילום: טלי בר )

1. פיצה בשרית מטורטייה

זה המתכון הכי מהיר בעולם לארוחה שמרגישה כמו מסעדה. הטורטייה הופכת לתחתית קריספית. מצרכים חבילת טורטיות

500 גרם בשר טחון

1 בצל קצוץ

חצי כוס טחינה גולמית

מטגנים את הבצל עד להזהבה, מוסיפים את הבשר הטחון ומפוררים אותו עם מזלג עד שהוא משנה צבע. מתבלים במלח, פלפל ומעט כמון. מרפדים תבנית עגולה ב-2 טורטיות (שיכסו את התחתית והדפנות). שופכים את הבשר המטוגן מעל הטורטיות. מזלפים מעל הכל את הטחינה הגולמית בנדיבות. מכניסים לתנור ב-200 מעלות ל-10 דקות עד שהטורטייה קריספית והטחינה מתייצבת. התוצאה: חותכים כמו פיצה ואוכלים בידיים.

פיצה בשרית מהירה ( צילום: טלי בר )

2. עוף ופתיתים בסיר אחד (המתכון שלא נכשל)

הילדים יחסלו את זה, והיופי הוא שהפתיתים מתבשלים בתוך המיצים של העוף.

מצרכים

6 שוקי עוף

1 בצל פרוס

1 שקית פתיתים (500 גרם)

4 כוסות מים רותחים

3 כפות רסק עגבניות

כף פפריקה

כפית כורכום

מלח ופלפל

הוראות הכנה:

בסיר רחב מטגנים את העוף עם הבצל עד שהעוף שחום יפה מכל הצדדים.

מוסיפים את רסק העגבניות והתבלינים ומערבבים דקה לספיגת טעמים.

מוסיפים 2 כוסות מים, מכסים ומבשלים על אש נמוכה 30 דקות.

פותחים את המכסה, מוסיפים את הפתיתים (ישר מהשקית) ועוד 2 כוסות מים רותחים.

סוגרים מכסה, מבשלים עוד 10 דקות על אש קטנה מאוד, מכבים ומשאירים סגור ל-5 דקות נוספות.

התוצאה: עוף רך ופתיתים עסיסיים בטירוף.

עוף ופתיתים בסיר אחד ( צילום: טלי בר )

3. מגש "צלי" זריז: עוף ותפוחי אדמה בסילאן

בלי טיגונים - הכל נכנס לתבנית והולך לתנור.

מצרכים:

4 כרעי עוף (מחולקים)

4 תפוחי אדמה חתוכים לקוביות

2 בטטות חתוכות

המרינדה:

4 כפות שמן זית

3 כפות סילאן

2 כפות קטשופ

כף גדושה פפריקה

4 שיני שום כתושות

מלח

הוראות הכנה:

מניחים את העוף והירקות בתבנית גדולה.

מערבבים את כל חומרי המרינדה בצנצנת ושופכים מעל. מעסים היטב (בידיים!) שכל פיסה תהיה מכוסה.

מוסיפים חצי כוס מים בפינה של התבנית.

מכסים בנייר אפייה ומעליו אלומיניום. אופים שעה ב-200 מעלות.

מסירים כיסוי וצולים עוד 15 דקות עד שהעוף שחום ומבריק.

מגש "צלי" זריז: עוף ותפוחי אדמה בסילאן ( צילום: טלי בר )

4. בורקיטו טורטייה

מתאים בול לצהריים כשהילדים רעבים "עכשיו".

מצרכים:

טורטיות

קופסת טונה (מסוננת)

2 כפות מיונז

כפית חרדל

מלפפון חמוץ קצוץ

ביצה קשה מגורדת

הוראות הכנה:

מערבבים את הטונה עם המיונז, החרדל והחמוצים.

מניחים במרכז כל טורטייה כף גדושה מהתערובת ומעט ביצה מגורדת. (ניתן גם לשים גבינה צהובה מגורדת - למי שאוכל דגים וביצים יחד).

מקפלים את הצדדים פנימה ומגלגלים לרול הדוק (כמו בלינצ'ס).

מניחים על מחבת פסים או טוסטר לחיצה ל-3 דקות עד שהטורטייה פריכה.

התוצאה: מעין בורקס מהיר ובריא יותר.

5. שקשוקה קציצות (במחבת אחת)

משביע הרבה יותר משקשוקה רגילה וסוגר ארוחה חגיגית

מצרכים

1 צנצנת רוטב עגבניות מוכן (או רסק+מים+תבלינים) (למשקיעים:

ניתן להחליף את הרוטב המוכן ב-5 עגבניות בשלות חתוכות לקוביות, שטוגנו מראש עם בצל ושום עד לריכוך מלא).

חבילת קציצות מוכנות (עוף או בקר)

4-5 ביצים

הוראות הכנה:

מחממים את הרוטב במחבת רחבה עם מעט שמן ושום.

כשהרוטב מבעבע, מניחים בפנים את הקציצות. מבשלים 5-7 דקות (אם הן קפואות, אז 10 דקות) עד שהן חמות.

יוצרים גומות בין הקציצות ושוברים פנימה את הביצים.

מכסים את המחבת ומבשלים 4-5 דקות עד שהחלבון לבן אבל החלמון עוד קצת נוזלי.

התוצאה: מגישים למרכז השולחן עם לחם או טורטיות חמות בצד.