סיר אחד, 30 דקות, אפס כלים: תבשיל העוף והבורגול שכבש את הרשת

700 גרם חזה עוף, חתוך לקוביות של 2-3 ס"מ

2 כפות רוטב סויה

1 כף קורנפלור (הסוד לעוף רך ולא יבש)

מעט פלפל שחור

1 כף שמן לטיגון

לתבשיל:

2 כפות שמן

1 בצל גדול, קצוץ לקוביות

2 פלפלים צבעוניים, חתוכים לרצועות או קוביות

3 שיני שום כתושות

1.5 כוסות בורגול גס (שטוף ומסונן)

2.5 כוסות מים רותחים

1 כף סילאן (נותן צבע משגע)

1 כפית פפריקה מתוקה

1/2 כפית מלח

250 גרם שעועית ירוקה עדינה (קפואה או טרייה)

אופן ההכנה:

הכנת העוף: בקערה קטנה מערבבים את קוביות חזה העוף עם הסויה, הקורנפלור והפלפל.

צריבה (חשוב!): מחממים כף שמן במחבת רחבה ועמוקה על להבה גבוהה. צורבים את קוביות העוף כ-2 דקות רק עד שהן משנות את צבען ללבן מכל הצדדים (הן לא צריכות להיות מוכנות לגמרי בפנים). מוציאים לצלחת.

הירקות: לאותה מחבת מוסיפים עוד 2 כפות שמן ומטגנים את הבצל והפלפלים כ-5 דקות עד להזהבה. מוסיפים את השום ומערבבים חצי דקה.

הבורגול: מוסיפים את הבורגול למחבת ומטגנים אותו דקה יחד עם הירקות.

בישול: מוסיפים את המים הרותחים, הסילאן והתבלינים. מביאים לרתיחה חזקה, מנמיכים את הלהבה, מכסים את הסיר ומבשלים 12 דקות.

הסיומת: פותחים את המכסה, מניחים מעל הבורגול את השעועית הירוקה ואת קוביות העוף (יחד עם המיצים בצלחת). מערבבים בעדינות רבה רק את השכבה העליונה או "דוחפים" אותם מעט פנימה.

אידוי סופי: מכסים שוב ומבשלים עוד 5-8 דקות על להבה נמוכה מאוד, עד שכל הנוזלים נספגו.

מנוחה: מכבים את האש ומשאירים את הסיר מכוסה עוד 5 דקות לפני שפותחים. זה הסוד לבורגול אחד-אחד ועוף נימוח.

כמה טיפים קטנים:

לילדים: אפשר לחתוך את הפלפלים לקוביות קטנטנות כדי ש"ייעלמו" בתבשיל, או להשתמש בפתיתים במקום בורגול (במקרה של פתיתים, השתמשו רק ב-2 כוסות מים).

העשרה: חופן חמוציות או שקדים פרוסים מעל לפני ההגשה יוסיפו קראנץ' ושדרוג של מסעדה.

בתאבון! אהבתם? שתפו בתגובות!