סיר אחד, 30 דקות, אפס כלים: תבשיל העוף והבורגול שכבש את הרשת

מצרכים
לעוף:
- 700 גרם חזה עוף, חתוך לקוביות של 2-3 ס"מ
- 2 כפות רוטב סויה
- 1 כף קורנפלור (הסוד לעוף רך ולא יבש)
- מעט פלפל שחור
- 1 כף שמן לטיגון
לתבשיל:
- 2 כפות שמן
- 1 בצל גדול, קצוץ לקוביות
- 2 פלפלים צבעוניים, חתוכים לרצועות או קוביות
- 3 שיני שום כתושות
- 1.5 כוסות בורגול גס (שטוף ומסונן)
- 2.5 כוסות מים רותחים
- 1 כף סילאן (נותן צבע משגע)
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- 1/2 כפית מלח
- 250 גרם שעועית ירוקה עדינה (קפואה או טרייה)
אופן ההכנה:
הכנת העוף: בקערה קטנה מערבבים את קוביות חזה העוף עם הסויה, הקורנפלור והפלפל.
צריבה (חשוב!): מחממים כף שמן במחבת רחבה ועמוקה על להבה גבוהה. צורבים את קוביות העוף כ-2 דקות רק עד שהן משנות את צבען ללבן מכל הצדדים (הן לא צריכות להיות מוכנות לגמרי בפנים). מוציאים לצלחת.
הירקות: לאותה מחבת מוסיפים עוד 2 כפות שמן ומטגנים את הבצל והפלפלים כ-5 דקות עד להזהבה. מוסיפים את השום ומערבבים חצי דקה.
הבורגול: מוסיפים את הבורגול למחבת ומטגנים אותו דקה יחד עם הירקות.
בישול: מוסיפים את המים הרותחים, הסילאן והתבלינים. מביאים לרתיחה חזקה, מנמיכים את הלהבה, מכסים את הסיר ומבשלים 12 דקות.
הסיומת: פותחים את המכסה, מניחים מעל הבורגול את השעועית הירוקה ואת קוביות העוף (יחד עם המיצים בצלחת). מערבבים בעדינות רבה רק את השכבה העליונה או "דוחפים" אותם מעט פנימה.
אידוי סופי: מכסים שוב ומבשלים עוד 5-8 דקות על להבה נמוכה מאוד, עד שכל הנוזלים נספגו.
מנוחה: מכבים את האש ומשאירים את הסיר מכוסה עוד 5 דקות לפני שפותחים. זה הסוד לבורגול אחד-אחד ועוף נימוח.
כמה טיפים קטנים:
לילדים: אפשר לחתוך את הפלפלים לקוביות קטנטנות כדי ש"ייעלמו" בתבשיל, או להשתמש בפתיתים במקום בורגול (במקרה של פתיתים, השתמשו רק ב-2 כוסות מים).
העשרה: חופן חמוציות או שקדים פרוסים מעל לפני ההגשה יוסיפו קראנץ' ושדרוג של מסעדה.
בתאבון! אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות