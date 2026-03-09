כיכר השבת
בריא וטעים

סיר אחד, 30 דקות, אפס כלים: תבשיל העוף והבורגול שכבש את הרשת

הימים האלו גומרים אותנו, הילדים בבית מטפסים על הקירות. אין כוח לכלום, בטח לא לבשל, אבל אי אפשר לתת להם רק שניצל תירס כל היום. המתכון הזה הוא בדיוק 'הצלה' לרגעים האלו: שמים הכל בסיר אחד, 20 דקות עבודה, ויש לכם ארוחה בריאה, טעימה, ובלי ערימת כלים בכיור (אוכל ומתכונים)

תבשיל העוף והבורגול בסיר אחד - בריא, טעים ומזין (צילום: טלי בר)
סועדים5
זמן הכנה45 דק'
רמת קושיקל
בשרי

מצרכים

    לעוף:

    • 700 גרם חזה עוף, חתוך לקוביות של 2-3 ס"מ
    • 2 כפות רוטב סויה
    • 1 כף קורנפלור (הסוד לעוף רך ולא יבש)
    • מעט פלפל שחור
    • 1 כף שמן לטיגון

    לתבשיל:

    • 2 כפות שמן
    • 1 בצל גדול, קצוץ לקוביות
    • 2 פלפלים צבעוניים, חתוכים לרצועות או קוביות
    • 3 שיני שום כתושות
    • 1.5 כוסות בורגול גס (שטוף ומסונן)
    • 2.5 כוסות מים רותחים
    • 1 כף סילאן (נותן צבע משגע)
    • 1 כפית פפריקה מתוקה
    • 1/2 כפית מלח
    • 250 גרם שעועית ירוקה עדינה (קפואה או טרייה)

    אופן ההכנה:

    הכנת העוף: בקערה קטנה מערבבים את קוביות חזה העוף עם הסויה, הקורנפלור והפלפל.

    צריבה (חשוב!): מחממים כף שמן במחבת רחבה ועמוקה על להבה גבוהה. צורבים את קוביות העוף כ-2 דקות רק עד שהן משנות את צבען ללבן מכל הצדדים (הן לא צריכות להיות מוכנות לגמרי בפנים). מוציאים לצלחת.

    הירקות: לאותה מחבת מוסיפים עוד 2 כפות שמן ומטגנים את הבצל והפלפלים כ-5 דקות עד להזהבה. מוסיפים את השום ומערבבים חצי דקה.

    הבורגול: מוסיפים את הבורגול למחבת ומטגנים אותו דקה יחד עם הירקות.

    בישול: מוסיפים את המים הרותחים, הסילאן והתבלינים. מביאים לרתיחה חזקה, מנמיכים את הלהבה, מכסים את הסיר ומבשלים 12 דקות.

    הסיומת: פותחים את המכסה, מניחים מעל הבורגול את השעועית הירוקה ואת קוביות העוף (יחד עם המיצים בצלחת). מערבבים בעדינות רבה רק את השכבה העליונה או "דוחפים" אותם מעט פנימה.

    אידוי סופי: מכסים שוב ומבשלים עוד 5-8 דקות על להבה נמוכה מאוד, עד שכל הנוזלים נספגו.

    מנוחה: מכבים את האש ומשאירים את הסיר מכוסה עוד 5 דקות לפני שפותחים. זה הסוד לבורגול אחד-אחד ועוף נימוח.

    כמה טיפים קטנים:

    לילדים: אפשר לחתוך את הפלפלים לקוביות קטנטנות כדי ש"ייעלמו" בתבשיל, או להשתמש בפתיתים במקום בורגול (במקרה של פתיתים, השתמשו רק ב-2 כוסות מים).

    העשרה: חופן חמוציות או שקדים פרוסים מעל לפני ההגשה יוסיפו קראנץ' ושדרוג של מסעדה.

    בתאבון! אהבתם? שתפו בתגובות!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בתבשילי קדרה:

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר