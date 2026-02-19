כיכר השבת
האורחים לא יאמינו שזה לקח לכם רבע שעה: סלמון 'קראנץ' מושלם

הסוד לשולחן שבת חגיגי באמת מסתתר בנתח סלמון אחד, שנראה כמו מיליון דולר ודורש בדיוק 5 דקות עבודה: מעטפת "פירורית זהב" קריספית בטירוף שמתפצפצת בפה, ומחביאה תחתיה דג נימוח ורך שנמס לתוך רוטב חרדל-דבש משגע. מנה מרשימה, קלילה וממכרת שתהפוך לכוכבת של הסעודה - במינימום מאמץ ומקסימום מחמאות (אוכל ומתכונים)

סלמון בציפוי זהב - קריספי בחוץ - רך בפנים (צילום: טלי בר)
מצרכים

    לדג:

    פילה סלמון שלם (במשקל של כ-1.3 עד 1.5 קילו), נקי מעצמות.

    מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם.

    2 כפות חרדל (חריף או רגיל, לפי הטעם).

    2 כפות דבש (או סילאן).

    1 כוס פירורית זהב (פנקו).

    גרידה מלימון אחד.

    צרור גדול של שמיר טרי, שטוף וקצוץ דק (נשמור כף אחת בצד לרוטב).

    לרוטב הלימון-שום:

    • חצי כוס מיונז איכותי.
    • מיץ מלימון אחד.
    • 2 קוביות שום כתוש קפוא (או 2 שיני שום טריות כתושות).
    • כף מהשמיר הקצוץ ששמרנו בצד.
    • קורט מלח ופלפל.

    הוראות הכנה:

    מחממים ומכינים: מחממים את התנור ל-220°C (חום גבוה יחסית כדי לקבל קראסט מושלם בלי לייבש את הדג). מרפדים תבנית אפייה גדולה בנייר אפייה ומניחים עליה את נתח הסלמון.

    מתבלים: מפזרים מלח ופלפל על הדג. בקערה קטנה מערבבים את החרדל והדבש, ומורחים את התערובת בשכבה אחידה על כל החלק העליון של הסלמון בעזרת גב של כף או מברשת.

    הקראנץ': בקערה נפרדת, מערבבים את פירורית הזהב, גרידת הלימון ורוב השמיר הקצוץ. מפזרים את התערובת על הדג ומהדקים מעט בעזרת הידיים כדי שהציפוי ייצמד היטב.

    אפייה: מכניסים לתנור (ללא כיסוי!) למשך 25 דקות. הדג צריך להיות עשוי אך עסיסי, והציפוי צריך להפוך לזהוב ושחום.

    הרוטב הסודי: בזמן שהדג בתנור, מערבבים בקערה את כל חומרי הרוטב: מיונז, מיץ לימון, שום ושמיר. טורפים עד לקבלת מרקם חלק.

    הגשה: מוציאים את הדג מהתנור. לקישוט "כמו במסעדות", פורסים לימון לעיגולים דקים, חותכים חריץ קטן בכל עיגול ומסובבים אותו לצורת בורג. מניחים מעל הדג ומגישים עם הרוטב בצד (או מזלפים אותו מעל ממש לפני ההגשה).

    טיפ קטן: כדי לוודא שהסלמון נשאר עסיסי, אל תאפו אותו מעבר לזמן המצוין. אם אתם אוהבים אותו ורדרד במרכז, 22 דקות יספיקו.

    בתאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    1
    מתי שופכים את הרוטב אחרי האפייה או באמצע
    לא מובן
    נראה מתכון מוצלח תודה פורים שמח וכל הישועות
    אחרי שיוצא מהתנור

