בקלי קלות אין זמן? זה השייק שמחליף קפה וארוחת בוקר ונותן בוסט אנרגיה מטורף בלי בורקסים ובלי ייסורי מצפון: השייק הזה יסדר לכם את הבוקר עם בוסט של קפאין, מרקם קטיפתי של מילקשייק והפתעה קראנצ'ית של פולי קקאו בכל לגימה. הכירו את המשקה שמשגע את עובדי המשמרות, ומעניק לכם אנרגיה יציבה וטעם ממכר כבר מהשלוק הראשון (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 09:30