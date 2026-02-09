כיכר השבת
אין זמן? זה השייק שמחליף קפה וארוחת בוקר ונותן בוסט אנרגיה מטורף

בלי בורקסים ובלי ייסורי מצפון: השייק הזה יסדר לכם את הבוקר עם בוסט של קפאין, מרקם קטיפתי של מילקשייק והפתעה קראנצ'ית של פולי קקאו בכל לגימה. הכירו את המשקה שמשגע את עובדי המשמרות, ומעניק לכם אנרגיה יציבה וטעם ממכר כבר מהשלוק הראשון (אוכל ומתכונים)

שייק "קפה -תמר" שמנצח את העייפות (צילום: טלי בר)
סועדים1
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    • 1 כוס קפה קר (על בסיס מים): ממיסים כפית גדושה קפה נמס במעט מים חמים, ומוסיפים מים קרים עד למילוי הכוס (בלי חלב!).
    • 1 כוס קוביות קרח.
    • 1/2 בננה קפואה (מומלץ לקלף ולהקפיא מראש).
    • 2-4 תמרי מג'הול, מגולענים.
    • 1/4 כוס חלב לבחירתכם (שיבולת שועל, שקדים או חלב רגיל).
    • 1 כף חמאת שקדים (או חמאת בוטנים).
    • 2-3 כפות פולי קקאו גרוסים
    • בוסט אופציונלי: כף זרעי צ'יה או כף אבקת חלבון.

    הוראות הכנה (פשוטות במיוחד):

    הכל לבלנדר: מכניסים לבלנדר את הקפה הקר, הקרח, הבננה, התמרים, החלב, חמאת השקדים ורק חלק מפולי הקקאו (שומרים כף אחת בצד).

    טחינה ראשונה: טוחנים כ-30 שניות עד שהמרקם הופך חלק וסמיך. זהירות לא לטחון יותר מדי כדי שהשייק לא יתחמם ויהפוך לנוזלי.

    הקראנץ' הסופי: מוסיפים את כף פולי הקקאו ששמרנו בצד ונותנים "פולס" קצר בבלנדר (5 שניות). זה משאיר שבבים פריכים שכיף ללעוס תוך כדי השתייה.

    מגישים ורצים: מוזגים לכוס גדולה (או לטרמוס לנסיעה) ומתחילים את היום באנרגיה שיא.

    בתאבון!

