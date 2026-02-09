סועדים1
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה
מצרכים
- 1 כוס קפה קר (על בסיס מים): ממיסים כפית גדושה קפה נמס במעט מים חמים, ומוסיפים מים קרים עד למילוי הכוס (בלי חלב!).
- 1 כוס קוביות קרח.
- 1/2 בננה קפואה (מומלץ לקלף ולהקפיא מראש).
- 2-4 תמרי מג'הול, מגולענים.
- 1/4 כוס חלב לבחירתכם (שיבולת שועל, שקדים או חלב רגיל).
- 1 כף חמאת שקדים (או חמאת בוטנים).
- 2-3 כפות פולי קקאו גרוסים
- בוסט אופציונלי: כף זרעי צ'יה או כף אבקת חלבון.
הוראות הכנה (פשוטות במיוחד):
הכל לבלנדר: מכניסים לבלנדר את הקפה הקר, הקרח, הבננה, התמרים, החלב, חמאת השקדים ורק חלק מפולי הקקאו (שומרים כף אחת בצד).
טחינה ראשונה: טוחנים כ-30 שניות עד שהמרקם הופך חלק וסמיך. זהירות לא לטחון יותר מדי כדי שהשייק לא יתחמם ויהפוך לנוזלי.
הקראנץ' הסופי: מוסיפים את כף פולי הקקאו ששמרנו בצד ונותנים "פולס" קצר בבלנדר (5 שניות). זה משאיר שבבים פריכים שכיף ללעוס תוך כדי השתייה.
מגישים ורצים: מוזגים לכוס גדולה (או לטרמוס לנסיעה) ומתחילים את היום באנרגיה שיא.
בתאבון!
