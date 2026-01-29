הטריק הגאוני לניוקי וסלמון בתבנית אחת שמשגע את הרשת

הוראות הכנה - שלב אחר שלב

1. הכנות ראשוניות

המרכיב שהופך סלט כרוב רגיל למנה אסייתית מושלמת טלי בר | 28.01.26

מחממים תנור ל-200 מעלות (חום עליון-תחתון, לא טורבו כדי לא לייבש את הדג). מרפדים תבנית גדולה בנייר אפייה.

2. הניוקי והברוקולי נכנסים ראשונים

מפזרים את פרחי הברוקולי והניוקי (ישר מהאריזה!) על התבנית. מזלפים בנדיבות שמן זית, מפזרים מלח ופלפל ומערבבים היטב כדי שכל ניוקי יהיה מצופה.

טיפ: אל תעמיסו יותר מדי על התבנית, אנחנו רוצים צלייה ולא אידוי. אם התבנית קטנה - השתמשו בשתיים.

3. צלייה ראשונה

מכניסים לתנור למשך 10 דקות. השלב הזה מעניק לניוקי את המרקם הראשוני שלו.

4. הסלמון מצטרף לחגיגה

מוציאים את התבנית, מזיזים מעט את הניוקי והברוקולי הצידה כדי לפנות מקום לארבעת נתחי הסלמון. מניחים את הדגים על התבנית, ומורחים על כל נתח כף גדושה של פסטו. זה הזמן לפזר מעל את הפיסטוקים הקצוצים אם בחרתם להוסיף אותם.

5. אפייה סופית

מחזירים לתנור ל-15 דקות נוספות. הסלמון צריך להיות עשוי בדיוק והניוקי צריך להיות רך ונימוח.

6. הטאץ' האחרון

מוציאים מהתנור. את יתרת הפסטו שנשארה לכם מזלפים על הניוקי והברוקולי החמים ומערבבים בעדינות בתבנית. המפגש של הפסטו עם החום של התבנית יוצר ארומה משגעת.

מגישים מיד למרכז השולחן ונהנים ממחמאות (וממטבח נקי!). בתאבון!

אהבתם? שתפו בתגובות!