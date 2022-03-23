והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מתקתקת במהירות ארוחה שלמה במחבת אחת: ניוקי - פסטה העשויה ברובה מתפוחי אדמה, שניתן לקנות אותה מוכנה, בוואקום, או להכין בבית מאפס - שמטוגן היטב ומקבל קריספיות, יחד עם עלי בייבי, סלמון מעושן, קצת שום, לימון וזהו. בתאבון (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", בהגשת מורן פינטו: ניוקי מוקפץ עם שעועית ירוקה וסלמון. ארוחה מושלמת שמכילה את כל אבות המזון: פחמימה, חלבון וירק ועם זאת, קלה ומהירה - תוך 40 דק' על השולחן (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
תהילה גלעדי - שפית, מפתחת מתכונים ובעלת הקייטרינג "בשביל הטעם" יצאה לקטיף עגבניות שרי ופלפלים עם הילדים ומתכון שווה נולד: ניוקי ברוטב עגבניות שרי ופלפלים צבעוניים. מנה שתעשה לכם שמח על הלשון והלב. ניתן להחליף את הניוקי בכל פסטה אחרת (מתכונים, אוכל)
למנה הזו יש שם מפוצץ, אבל היא לגיטימית לגמרי כארוחת ערב ביתית מפנקת. טיפ: השתמשו בעשבי תיבול טריים, ואם יש לכם כאלה על אדנית על החלון במטבח - זכיתם. 5 מרכיבים בלבד תצטרכו בשביל הניוקי ותוך 9 דקות - בדקנו - הרוטב יהיה מוכן. (מתכונים, אוכל)