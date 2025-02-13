אנו מתקרבים לר"ה - יש לנו יומיים חג ברצף, ובכלל - כל החודש הקרוב מרגיש כאילו כל יום שבת. השולחן מתמלא במנות חגיגיות, אבל בואו נודה על האמת: לא פעם הסלמון שמופיע שוב ושוב בגרסה די דומה - נמאס | הפעם קבלו חמש דרכים מרעננות, יפות לעין וטעימות במיוחד להכין את הסלמון - כאלה שיגרמו לכל האורחים להגיד “וואו, מאיפה הרעיון הזה?” (אוכל ומתכונים)
זו המנה שאתם צריכים כדי להרים את שולחן השבת ולהפוך את סעודת פורים לחגיגה של טעמים! סירות סלמון בגלייז אסייתי – עסיסיות, מבריקות, עם שילוב מושלם של מתקתקות ומליחות, מוגשות לצד בטטה רכה ופטריות שסופגות כל ביס של טעם. קלות להכנה, מרשימות כמו במסעדה, וכאלה שיגרמו לכולם לשאול: מה המתכון? (אוכל ומתכונים)
ט"ו בשבט כאן, ואין דרך טובה יותר לחגוג מאשר עם מנה שמשלבת את כל הטוב של פירות יבשים וטעמים עשירים! פילה סלמון עסיסי מצופה ברוטב מתוק-חמצמץ של דבש, יין לבן ומשמשים מיובשים, עם נגיעות של חמוציות ופקאנים קראנצ'יים- התוצאה? חגיגה חגיגית של טעמים ומרקמים (אוכל ומתכונים)
לא צריך הרבה כדי להפוך צמד מרכיבים פשוטים - בטטה ופילה סלמון - למנת שבת מזינה ועמוסה בטעם. פשוט צולים את נתחי הבטטה והסלמון עם כוסברה מרוסקת וצ'ילי פרוס ומגישים עם טפטוף של ויניגרט הדרים מעל (מתכונים, אוכל)
המנה הזאת נראית אלגנטית ומסובכת, אך דורשת חמישה מרכיבים בלבד וניתן להכין אותה מבעוד מועד: מניחים הכל בתבנית, מצננים במקרר ואופים סמוך לליל שבת. עשרות פעמים היא כיכבה על השולחן בביתנו ומעולם לא נשאר ממנה פירור (מתכונים, אוכל)
הארוחה האולטימטיבית לתשעת הימים שמתאימה גם לשבת, כשאין לכם זמן להשקיע - ועדיין רוצים מנה יפה וסופר טעימה. אפשר להשתמש בפסטו קנוי, אך אנחנו ממליצים שתיקחו עוד כמה דקות ותכינו בעצמכם את הפסטו המעולה של מלי יהודיוף (מתכונים, אוכל)
תוך 25 דקות יעמדו על שולחנכם נתחי סלמון יפים, מצופים ברוטב פסטו עם פיסטוקים שמהווים אלטרנטיבה נהדרת לגבינה. ללא ספק, זהו אחד ממתכוני הדג האהובים עלינו - ההכנה מהירה וקלה ומאחדים את הסלמון עם הפסטו רק סמוך להגשה (מתכונים לשבת, אוכל)
מנת הפתיחה שלנו בשולחן הסדר: פילטים בשרניים של סלמון עטופים ברוטב חלומי של לימון, דבש, יין לבן ופפריקה. מתכון קל להכנה שאין דרך לטעות בו באדיבות שף שלום קצנגולד, בעליו של קייטרינג הבוטיק "קריסטל" (מתכונים לפסח, אוכל)
השפית מורן פינטו עם מנת פתיחה לשולחן השבת שהכי קל לתקתק אותה, בעיקר אם יום שישי שלכם לחוץ במיוחד: פילטים של סלמון אפויים בתנור עם שמן זית ומלח ומיד כשהם מוכנים, מורחים עליהם את הפסטו שבדיוק טחנתם (מתכונים לשבת, אוכל)