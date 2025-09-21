המדריך המלא: ככה תהפכו את הסלמון למנה הכי מדוברת

5 מתכונים וצורות הגשה מפתיעות לסלמון החגיגי ( טלי בר )

1. סלמון אישי בכוסות אישיים עם ירק

מצרכים 400 גרם סלמון טרי חתוך לקוביות בינוניות

2 כפות שמן זית

מלח ופלפל

1 פלח לימון סחוט

חופן עלי בייבי

חופן כרוב סגול

חופן כרוב לבן

חופן עגבניות שרי חצויות

מבשלים את הסלמון עד הסוף: מחממים מחבת רחבה עם כף שמן זית. מתבלים את קוביות הסלמון במלח, פלפל ומיץ לימון. צורבים את הקוביות מכל צד כ-2–3 דקות עד להשחמה קלה. מכסים את המחבת, מנמיכים את הלהבה לבינונית-נמוכה ומבשלים עוד 3–4 דקות באדים עד שהדג אטום לגמרי במרכזו. מסירים מהאש ומניחים להתקרר מעט. מכינים את הירקות: בקערה מערבבים עלי בייבי, כרוב סגול, כרוב לבן ועגבניות שרי. מתבלים בכף שמן זית נוספת, מלח, פלפל ומעט מיץ לימון. מרכיבים בכוסות אישיות: בכוסות שקופות מניחים שכבת ירקות צבעונית, מעליה קוביות סלמון, וממשיכים בשכבות לפי גובה הכוס. מקשטים מעל בשמיר קצוץ שמוסיף רעננות וניחוח.

סלמון אישי בכוסות אישיים עם ירק ( טלי בר )

2. סלמון מגולגל בתבניות אישיות עם רוטב פיקנטי

מצרכים

4 פרוסות דקות של פילה סלמון טרי (לחתוך לאורך)

מלח, פלפל

שמן זית למריחה

3 כפות רוטב סויה

1 כף סילאן

1 כפית חרדל דיז'ון

1 שן שום כתושה

חצי כפית פפריקה מתוקה

הוראות הכנה

מערבבים בקערית את הסויה, הסילאן, החרדל, השום והפפריקה.

מתבלים את פרוסות הסלמון במלח ופלפל, מגלגלים בעדינות ומכניסים כל גליל לתבנית מאפינס מאלומיניום.

יוצקים מעט מהרוטב הפיקנטי על כל מנה.

אופים בתנור שחומם מראש ל־180 מעלות כ־15 דקות.

מגישים כשהופכים על צלחת, הרוטב ניגר ומבריק – מנה שנראית כמו פרח חגיגי.

סלמון מגולגל בתבניות אישיות עם רוטב פיקנטי מצרכים ( טלי בר )

3. סלמון בציפוי קראנץ’ שקדים

מצרכים

4 נתחי סלמון

3 כפות חרדל דיז'ון

1 כף דבש

1 כף שמן זית

חצי כוס פירורי לחם

חצי כוס שקדים קלויים וקצוצים גס

1 כף שומשום

איך מכינים?

מערבבים חרדל, דבש ושמן זית, ומורחים על נתחי הסלמון.

בקערה נפרדת מערבבים פירורי לחם, שקדים ושומשום.

מצפים את החלק העליון של הסלמון בתערובת.

אופים בתנור בחום של 200 מעלות כ-20 דקות עד שהציפוי זהוב, פריך ומריח נפלא.

סלמון בציפוי קראנץ’ שקדים ( טלי בר )

4. טרין סלמון שכבות עם בטטה - אפקט מסעדה בבית

שכבות צבעוניות של בטטה וסלמון שמתחברות למנה אישית אלגנטית, חגיגית ומרשימה במיוחד.

מצרכים (ל־4 מנות אישיות):

500 גרם סלמון מבושל קלות ומפורר

2–3 בטטות בינוניות, מבושלות וכתושות לפירה חלק

2 כפות מיונז

2 כפות שמיר קצוץ

מיץ מחצי לימון

מלח ופלפל שחור

הוראות הכנה

מכינים את הפירה בטטה:

מקלפים את הבטטה, מבשלים את הבטטות עד ריכוך מלא (כ-15-20 דקות במים רותחים או באידוי).

מועכים לפירה חלק.

מוסיפים מיונז, שמיר, מלח, פלפל ומעט מיץ לימון. מערבבים היטב.

מכינים את הסלמון:

חותכים את הסלמון הטרי לקוביות בגודל אחיד (בערך 2–3 ס"מ).

מתבלים מעט במלח, פלפל ומיץ לימון אם רוצים.

מחממים מחבת עם שמן זית, צורבים את הקוביות כ- 2-3 דקות מכל צד עד להשחמה קלה.

מכסים ומבשלים עוד כ-10 דקות על להבה בינונית - נמוכה, עד שהקוביות אטומות לחלוטין במרכז.

מצננים מעט לפני הבנייה בשכבות עם הפירה או הירקות.

בניית השכבות:

בתבניות עגולות אישיות (או כוסות גבוהות), מניחים שכבה של פירה בטטה.

מעל שכבת הפירה מניחים שכבת קוביות סלמון.

חוזרים על פעולה - הניחו שכבת פירה נוספת אם אתם מעוניינים להוסיף גובה.

קירור והגשה:

מקררים לפחות שעה במקרר להתייצבות השכבות.

הופכים בזהירות על צלחת או מגישים בתוך התבנית – מתקבלת "עוגת שכבות" אלגנטית וצבעונית.

מקשטים בשמיר קצוץ לפני ההגשה.

טיפ: הבטטה נותנת מתיקות טבעית, והסלמון מתקבל עסיסי ורך. השילוב של הכתום של הבטטה והוורוד־כתום של הסלמון יוצר מראה חגיגי במיוחד לשולחן החג.

טרין סלמון שכבות עם בטטה - אפקט מסעדה בבית ( טלי בר )

5. שיפודי סלמון וירקות צבעוניים

מצרכים

600 גרם פילה סלמון חתוך לקוביות גדולות

2 פלפלים בצבעים שונים חתוכים לקוביות

1 קישוא חתוך לפרוסות עבות

3 כפות שמן זית

2 כפות סילאן

1 כף רוטב סויה

מלח, פלפל

הוראות הכנה

מערבבים שמן זית, סילאן, סויה, מלח ופלפל - זוהי המרינדה.

משרים בה את קוביות הסלמון כחצי שעה.

משחילים לסירוגין סלמון וירקות על שיפודים.

אופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות כ-20 דקות, עד שהסלמון זהוב והירקות רכים.

מגישים על צלחת שטוחה, אפשר עם פיזור שומשום מעל - מנה שמצטלמת נהדר.

שיפודי סלמון ( טלי בר )

חמישה רעיונות, חמישה סגנונות, אבל כולם מבטיחים שהסלמון השנה לא יהיה "עוד דג על השולחן" - אלא מנה אהובה ומדוברת.

בתאבון!

רעיונות נוספים להשראה - סלמון בהגשה יצירתית ( צילום: שאטרסטוק )

רעיונות נוספים להשראה - סלמון בהגשה יצירתית ( צילום: שאטרסטוק )