עוגת הפודינג שתכבוש את הסוכה: קלה, מהירה וממכרת!

לפעמים אנחנו רוצים להפתיע את המשפחה או האורחים עם משהו מתוק ומרשים – אבל בלי להסתבך שעות במטבח. בדיוק בשביל זה נוצרה העוגה הזו: שכבות פשוטות של עוגיות, פודינג שוקולדי רך וקרם קצפת מלטף. התוצאה? קינוח שנראה מיליון דולר, טעים בטירוף – ומוכן בלי תנור.

עוגת הפודינג שתכבוש את הסוכה: קלה, מהירה וממכרת! (טלי בר)
סועדים10
זמן הכנה20 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    תבנית בינונית קטנה (31X22)

    לבסיס:

    • חבילת ביסקויטים
    • חלב לטבילה

    לקרם פודינג:

    • 6 כפות קקאו איכותי
    • 8 כפות גדושות קורנפלור
    • 12 כפות סוכר
    • קורט מלח
    • 4 כוסות חלב
    • 2 כפיות סוכר וניל

    לציפוי:

    • מיכל קצפת צמחית להקצפה (ריץ’)
    • שוקולד מריר מגורר או כל קישוט אחר שאוהבים

    אופן ההכנה:

    מכינים את הבסיס: טובלים את העוגיות בחלב ומסדרים אותן בצפיפות בתבנית בינונית בשכבה אחידה.

    מבשלים את הפודינג: בסיר מערבבים את הקקאו, הקורנפלור, הסוכר, הסוכר וניל והמלח עם מעט חלב עד שהעיסה חלקה. מוסיפים בהדרגה את שאר החלב, תוך ערבוב רצוף, ומבשלים על אש נמוכה עד שהתערובת מסמיכה לקרם פודינג עשיר.

    שופכים ומצננים: יוצקים את קרם הפודינג על שכבת העוגיות, מיישרים ומעבירים למקרר עד להתייצבות מלאה.

    מקשטים בקצפת: מקציפים את הריץ’ לקצפת יציבה, שוטחים בעזרת מרית על הקרם שהתקרר, ומגרדים מעל שוקולד או מוסיפים כל קישוט לפי טעם.

    מגישים: חותכים לקוביות נדיבות ומחכים למחמאות.

    טיפ: אם רוצים להפוך את העוגה לפרווה, החליפו את החלב הרגיל בחלב סויה / שקדים. הקפידו לבשל את הפודינג על אש נמוכה ולערבב היטב כדי להגיע לסמיכות חלקה – במידת הצורך הוסיפו מעט קורנפלור.

    בתאבון!

