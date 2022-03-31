כולנו מכירים את זה: מגיע אורח בהפתעה או סתם מתחשק משהו מתוק אחרי ארוחה, אבל אין כוח להתחיל להקציף, לאפות וללכלך חצי מטבח. בדיוק בשביל הרגע הזה יש את הקינוח הזה: קינוח שכבות יוגורט-פירורים. הוא נראה כאילו יצא ממסעדה, אבל האמת? לוקח להכין אותו פחות מ-10 דקות (אוכל ומתכונים)
חטיף ממכר שמתקתקים כקינוח מושלם כשהאורחים כבר בדלת, באישון לילה כשהקרייבינג עולה או סתם כשרוצים להתפנק, יו ניים איט: אוראל בראל עם מדריך וידאו שלב אחר שלב להכנת נאצ'וס פריכים ומתוקים מטורטיה שהכי כיף לטבול ברוטב שוקולד (מתכונים, אוכל)
מה עושים עם בננות בשלות? פורסים אותן, מצפים בתערובת של סוכר וקינמון, מטגנים אותן להשחמה יפה ויש לכם את הקינוח החורפי המושלם בסיום ארוחה טעימה, נשנוש כיפי כשהאורחים כבר בדלת או תחליף נהדר לעוגה ליד הקפה של הבוקר (מתכונים, אוכל)
לא רצינו להצהיר על זה בכותרת, אבל מדובר בקינוח לאולטרה עצלנים ואיכשהו הוא עומד לגנוב את ההצגה ולהתחסל ברגע. מתכון לקייק פופס שהם בעצם כדורי עוגה שמצפים בשוקולד, נועצים על מקל ומגישים (מתכונים לאירוח, אוכל)
כדורים נמסים בפה עם קראנץ' כיפי תודות לקוקוס. נשנוש מתוק ללא סוכר מיותר ופרווה לגמרי שמתקתקים ב-10 דקות. אתם עדיין כאן? מתכון לכדורי חמאת בוטנים ושוקולד שאפשר לשדרג עם נגיעת קינמון וגם לצפות בקוקוס (מתכונים, אוכל)
קלתית ביסקוויטים ללא אפייה ועליה גלידה, כל גלידה שתרצו, אבל יש לנו הצעה מעניינת למילוי שלא כדאי לפספס - ומעל כל הטוב הזה: שוקולד מתפצפץ. 25 דקות הכנה, 3 שעות התייצבות במקפיא - והפאי מוכן להגשה. מושלם לימים לוהטים (מתכונים, אוכל)
שמת לב שלאחרונה השילוב של מתוק ומלוח מככב בכל מקום? אז הגיע הזמן לנסות את זה בבית - וזה פשוט מושלם. מתכון לגריסיני - מקלות איטלקיים מלוחים מצופים שוקולד וסוכריות או אגוזים. אנחנו אוהבים לקרוא לזה "קינוח לעצלנים" או כשהאורחים כבר בדלת ואתם מתעקשים להגיש משהו שהכנתם בעצמכם (מתכונים, אוכל)
מאפה יפהפה מרכיבים פשוטים וזמינים שלא באמת עבדתם קשה עליו ועדיין הגעתם לתוצאה מרשימה וטעימה טעימה. שכבות של תפוחים רכים ומתוקים על בסיס בצק עלים דק ופריך - קינוח מושלם או פינוק מיוחד לשבת או חג בבוקר שהכי טעים להגיש עם כדור גלידת וניל. מתכון לטארט בצק עלים ותפוחים מהיר עם רוטב מייפל (מתכונים לחגים, אוכל)
את הקינוח הזה אפשר להכין פרווה או חלבי, על מנגל או בתנור והילדים והמבוגרים יאהבו אותו במידה שווה: מתכון לסמורס - קינוח שמתקתקים ב-10 דקות מ-3 רכיבים בלבד, גם אם נמצאים בטיול שטח או בפיקניק (מתכונים, אוכל)
פבלובה היא קינוח מושלם של מרנג קשה מבחוץ ורך מבפנים. מורן פינטו עם מתכון לפבלובה מ-2 רכיבים בלבד - כן, זה רק נשמע מסובך. מכינים אחת ענקית או מנות אישיות יפהפיות ומקשטים בקצפת, סירופ אוכמניות ופירות טריים (מתכונים לפסח, אוכל)
ככה אנחנו אוהבים את הקינוחים שלנו: כאלה שאפשר להכין מהם כמויות במהירות, מתוקים - כמובן! - וסופר ממכרים. מורן פינטו עם מתכון לכדורי קוקוס מצופים בזילוף של שוקולד. 3 רכיבים בלבד, 15 דקות הכנה (מתכונים לפסח, אוכל)
כשצריך קינוח וצריך אותו מהר תקתקו את זה: מתכון לאגסים אפויים עם קראמבל שקדים ומייפל - קינוח מהיר, אלגנטי ומתוחכם שנותן יופי של פייט לעוגת שלוש-שכבות או פאי מפואר. אין לכם אגסים? לכו על תפוחים (מתכונים, אוכל)