במיוחד לעצלנים הקינוח שנראה כמו גורמה - אבל לוקח 10 דקות בלבד כולנו מכירים את זה: מגיע אורח בהפתעה או סתם מתחשק משהו מתוק אחרי ארוחה, אבל אין כוח להתחיל להקציף, לאפות וללכלך חצי מטבח. בדיוק בשביל הרגע הזה יש את הקינוח הזה: קינוח שכבות יוגורט-פירורים. הוא נראה כאילו יצא ממסעדה, אבל האמת? לוקח להכין אותו פחות מ-10 דקות (אוכל ומתכונים)

