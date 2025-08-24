כיכר השבת
במיוחד לעצלנים

הקינוח שנראה כמו גורמה - אבל לוקח 10 דקות בלבד

כולנו מכירים את זה: מגיע אורח בהפתעה או סתם מתחשק משהו מתוק אחרי ארוחה, אבל אין כוח להתחיל להקציף, לאפות וללכלך חצי מטבח. בדיוק בשביל הרגע הזה יש את הקינוח הזה: קינוח שכבות יוגורט-פירורים. הוא נראה כאילו יצא ממסעדה, אבל האמת? לוקח להכין אותו פחות מ-10 דקות (אוכל ומתכונים)

קינוח שכבות יוגורט - פירורים: פשוט להכנה, נראה כמו גורמה (צילום: באדיבות המצלם)
מנות/יחידות5
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    • 2 כוסות יוגורט (אפשר יוגורט טבעי, יוגורט תות, יוגורט וניל או אפילו יוגורט יווני).
    • ½ חבילת עוגיות פתי בר/עוגיות חמאה (או כל עוגייה שאוהבים).
    • 2 כפות חמאה מומסת (לא חובה, אבל משדרג את הפירורים).
    • כפית תמצית וניל (לא חובה).
    • פרי טרי לקישוט - תותים, אוכמניות, קיווי, מנגו, או כל מה שיש בבית.
    • מעט דבש או סירופ מייפל להמתקה.

    הוראות הכנה

    טוחנים את העוגיות לפירורים גסים (במעבד מזון או פשוט בתוך שקית עם מערוך - כיף גם לילדים).

    מערבבים את הפירורים עם חמאה מומסת לקבלת "קראנץ’" מושלם.

    בקערה אחרת מערבבים את היוגורט עם מעט דבש/מייפל ותמצית וניל.

    מתחילים להרכיב בכוסות שקופות (כי היופי כאן חשוב!): שכבת פירורים, שכבת יוגורט, שכבת פרי - ושוב חוזרים.

    מסיימים עם פרי טרי מלמעלה ונגיעה קטנה של פירורים לקישוט.

    כמה טיפים קטנים שעושים הבדל גדול

    אפשר להשתמש ביוגורט בטעמים כדי לגוון - מנגו, תות, פסיפלורה.

    רוצים שזה ייראה ממש גורמה? שימו בכוסות זכוכית יפות או צנצנות קטנות.

    אפשר להכין כמה שעות מראש ולשמור במקרר - הטעמים רק משתבחים.

    וזהו - קיבלתם קינוח טעים ומרשים שנראה כאילו השקעתם בו שעות.

    בתאבון!

