הקינוח שנראה כמו גורמה - אבל לוקח 10 דקות בלבד

מנות/יחידות5
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
חלבי
מצרכים
- 2 כוסות יוגורט (אפשר יוגורט טבעי, יוגורט תות, יוגורט וניל או אפילו יוגורט יווני).
- ½ חבילת עוגיות פתי בר/עוגיות חמאה (או כל עוגייה שאוהבים).
- 2 כפות חמאה מומסת (לא חובה, אבל משדרג את הפירורים).
- כפית תמצית וניל (לא חובה).
- פרי טרי לקישוט - תותים, אוכמניות, קיווי, מנגו, או כל מה שיש בבית.
- מעט דבש או סירופ מייפל להמתקה.
הוראות הכנה
טוחנים את העוגיות לפירורים גסים (במעבד מזון או פשוט בתוך שקית עם מערוך - כיף גם לילדים).
מערבבים את הפירורים עם חמאה מומסת לקבלת "קראנץ’" מושלם.
בקערה אחרת מערבבים את היוגורט עם מעט דבש/מייפל ותמצית וניל.
מתחילים להרכיב בכוסות שקופות (כי היופי כאן חשוב!): שכבת פירורים, שכבת יוגורט, שכבת פרי - ושוב חוזרים.
מסיימים עם פרי טרי מלמעלה ונגיעה קטנה של פירורים לקישוט.
כמה טיפים קטנים שעושים הבדל גדול
אפשר להשתמש ביוגורט בטעמים כדי לגוון - מנגו, תות, פסיפלורה.
רוצים שזה ייראה ממש גורמה? שימו בכוסות זכוכית יפות או צנצנות קטנות.
אפשר להכין כמה שעות מראש ולשמור במקרר - הטעמים רק משתבחים.
וזהו - קיבלתם קינוח טעים ומרשים שנראה כאילו השקעתם בו שעות.
בתאבון!
אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות