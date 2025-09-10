הסוד לפאי תפוחים מושלם לראש השנה שהילדים יחסלו!

מצרכים
למלית:
6 תפוחי עץ גדולים, קלופים, ללא ליבה וחתוכים לקוביות
1/2 כוס סוכר חום כהה
2 כפות מרגרינה
1 כף תמצית וניל
1 כף דבש
1 כפית קינמון
1 כפית סירופ מייפל
1/2 כפית מיץ לימון
1 כפית קורנפלור מומס ב-1 כפית מים קרים
לטבעות התפוחים (שכבה עליונה)
- 2 תפוחי עץ גדולים
- 2 כפות מרגרינה מומסת
- 1 כף סוכר חום כהה
- 1/2 כפית קינמון
להברשה:
דבש חם
בצק פאי:
בצק פאי אפוי (תבנית אחת עגולה) (ניתן למצוא בחנויות למוצרי אפייה)
אופן ההכנה
שלב 1 - מכינים את הטבעות
מחממים תנור ל-90 מעלות צלזיוס.
פורסים 2 תפוחים לפרוסות דקות בעזרת מנדולינה ליצירת טבעות יפות (בלי לקלף או להוציא ליבה).
מניחים את הטבעות על תבנית מרופדת בנייר אפייה.
מערבבים מרגרינה מומסת, סוכר חום וקינמון, ומברישים את פרוסות התפוחים.
אופים כשעה עד שהטבעות מתייבשות ונעשות זהובות.
שלב 2 - מכינים את המלית
בסיר עמוק שמים את קוביות התפוחים, הסוכר החום, המרגרינה, התמצית וניל, הדבש, הקינמון, סירופ המייפל ומיץ הלימון.
מבשלים על אש נמוכה כשעה עד שהתפוחים רכים ומלאי טעמים.
מוסיפים את הקורנפלור המומס, מערבבים ומבשלים עוד 5 דקות עד שהמלית מסמיכה.
שלב 3 - מרכיבים את הפאי
ממלאים את בצק הפאי האפוי במלית התפוחים.
מסדרים מעל את טבעות התפוחים האפויות.
מברישים בדבש חם.
אופים בתנור חם 20–30 דקות בלבד, עד שהמלית מתחממת והטבעות מקבלות מעט צבע.
שלב 4 - זיגוג סופי
כשהפאי יוצא מהתנור, מברישים שוב את הטבעות בדבש חם לקבלת ברק מרהיב.
בתאבון ושנה טובה ומתוקה!
אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות