ריח וטעם משכרים הסוד לפאי תפוחים מושלם לראש השנה שהילדים יחסלו! אין כמו פאי תפוחים ודבש לראש השנה - ריח חמים של תפוחים ותבלינים ממלא את הבית כבר בכניסה. המלית הרכה, הטבעות המבריקות והזיגוג הזהוב של הדבש הופכים כל חתיכה לחגיגה בפני עצמה (אוכל ומתכונים)

כא כיכר אוכל כיכר השבת | 12:10