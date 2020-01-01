מכירים את העוגות הדקורטיביות הקטנטנות האלה, שמורכבות מבצק פריך שמעליו מונחים פירות, כמו תפוחים או שזיפים, שמעטרות חלונות ראווה של בתי מאפה יוקרתיים? ובכן, חובבי אפייה, גילינו את הטריק הפשוט ביותר להכנת אותם קינוחים זעירים בבית ותתפלאו, בלי מאמץ מיוחד (מתכונים, אוכל)
תפוחים זה ראש השנה - ומה יותר מתאים מלקנח את הסעודה בפאי מבצק פריך ומלית תפוחים מופלאה? חיה ללונק עם מתכון לקינוח קלאסי שכל מה שאתם צריכים לשדך לו זה גלידת וניל קרה ולהגיש - ניתן להכין פרווה או חלבי, לבחירתכם (מתכונים לראש השנה, אוכל)