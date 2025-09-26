ההיערכות הרבה והמורכבת לקראת ירח האיתנים במוסקבה, החלה הפעם מוקדם מכל שנה. את התוצאות הברוכות בפן הרוחני והגשמי חש כלל הציבור הרחב על כל גווניו בבירת רוסיה, ותחושה מרוממת מקיפה את כלל הקהל הגדול שנכנס לחודש המלא וגדוש במועדי ישראל.

בהוראת רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, הוגדלו השנה חלוקת סלי מזון לכל דכפין, והרב הגיע אישית לפקח על החלוקה הגדולה שהתפרסה על פני כמה ימים ב'מרכז החסד היהודי שערי צדק', ובירך את המנהלים וגבאי הצדקה, על הסדר המופתי והחלוקה המכובדת, תוך דאגה שכל פונה יקבל את מלוא תשומת הלב, כל פנייה טופלה מיידית, וכלל המשפחות קיבלו לביתם את כל מצרכי המזון הדרושים לחג, בשפע, טרי ובהכשרים מהודרים.

הכניסה הראשית למרכז היהודי ובית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" שופצה במהלך חודש אלול, כדי להתאימה להכלת הציבור ההולך וגדל, וזאת בציון מלאות 25 שנה בדיוק למעמד ההיסטורי של חנוכת הבית וקביעת המזוזות, שנערכו ביום ח"י אלול תש"ס, על ידי רבה של רוסיה, ובהשתתפות הראשון לציון המקובל רבי מרדכי אליהו זצ"ל, שהעניק שופר גדול במעמד מרומם זה בפני עשרות אלפי נאספים - לידי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שהתרגש מהמחווה, ומאז הגיע לבקר במקום עוד מספר פעמים, תוך תמיכה מלאה בפעילות הקהילות היהודיות בכל רחבי רוסיה.

נשים צדקניות ניקו וצחצחו היטב את עשרות כתרי התורה העשויים כסף טהור ושוכנים בהיכל בית הכנסת המרכזי, כפתיחה למעמד "הפרשת חלה" והכנה רוחנית לקראת הימים הנוראים, בהשתתפות מאות נשות מוסקבה, בראשות הרבנית לאזאר שתחי', ובתוכנית אומנותית מושקעת ומעוררת.

הגבאים בבית הכנסת המרכזי, לצד כל מנהלי המוסדות ובתי חב"ד הפזורים במוסקבה, עשו השנה רבות כדי לארח את המתפללים הרבים, לאחר פרסום רחב על זמני התפילות, שיעורי התורה והחסידות והעמדת כל הדרוש, שכל מתפלל ירגיש בנוח, כאשר אצל רבים מהם זו תפילה ראשונה שלהם, ובעקבותיה יגיעו בע"ה באופן קבוע במשך כל ימות השנה החדשה.