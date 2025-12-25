יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: אסור שהכאב יהפוך לנרטיב | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': יעקב אבינו נענש לא רק על האמירה, “מעט ורעים היו ימי שני חיי”, אלא שכך נראו חייו וכך השתקפה דמותו כמסכן ואבל | התורה אינה מבטלת את הקושי האנושי, אך תובעת מן האדם שלא יזדהה עמו ולא ייתן לו להגדיר את הופעתו ואת תודעתו | מאדם מאמין נדרש שהכאב יישא בלבו, בעוד כלפי חוץ הוא מקרין אמון בהשגחה, שמחה פנימית ותחושת ייעוד ושליחות (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 21:25