מי תלה 'סרט שחור' על אלפי רכבים בריכוזים החרדיים? | צפו

אלפי בעלי רכבים בריכוזים החרדיים התעוררו הבוקר וגילו כי במהלך הלילה, אלמונים קשרו לרכבם סרט שחור | הסיפור המלא והתיעוד (צפו)

ה'סרט השחור' על הרכבים בבני ברק
ה'סרט השחור' על הרכבים בבני ברק| צילום: צילום: מערכת 'צבע שחור'
ה'סרט השחור' על הרכבים בבני ברק (צילום: מערכת 'צבע שחור')

אלפי בעלי רכבים בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ התעוררו הבוקר (רביעי) וגילו כי במהלך הלילה, אלמונים קשרו לרכבם סרט שחור.

ל'כיכר השבת' נודע כי מאחורי היוזמה עומדים פעילי "", המתריעים לעשרות אלפים בכל פעם שישנו ניסיון מעצר של בחור ישיבה וחשש שיועבר לידי המשטרה הצבאית בעוון לימוד תורה.

הלילה, כך הם מדווחים, נתלו על כעשרת אלפים רכבים בכל רחבי הריכוזים החרדיים ברחבי הארץ, סרטי 'צבע שחור'. לדבריהם, המטרה היא "הזדהות עם בחורי הישיבות החטופים בכלא הצבאי".

לצד הסרטים השחורים, השאירו הפעילים מודעה ובה נכתב: "מזדהים עם בחורי הישיבות החטופים בכלא הצבאי".

פעילי 'צבע שחור' קוראים לכל מי שליבו חם על רדיפת בני הישיבות וחטיפתם לכלא הצבאי להצטרף להבעת ההזדהות ולתלות על רכבו את סרט ה'צבע שחור'.

ה'סרט השחור' על הרכבים בבני ברק (צילום: מערכת 'צבע שחור')
3
ריגשתם...אשריהם ישראל שמעריכים לומדי תורה ומעריכים את התרומה שלהם , ככה צריך להגיב כל יהודי שליבו עם בורה עולם, עם התורה, ועם עם ישראל ישר כח
לולית
אוי, הבורות!
מר בחור
2
יכלו בזמן הזה להספיק כמה שעות יקרות של לימוד גמרא במקום להתעסק עם שטויות ולחקות את אחינו הקפלניסטים!!!
לא חבל על זמן יקר של בני תורה?
1
האמת היא, שעשו עבודה יפה, גם לא הסתירו לנהגים שדה ראיה, ואת תגי הנכה, וגם בצעו שיתוף פעולה אמיץ
שוש

