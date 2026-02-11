מי תלה 'סרט שחור' על אלפי רכבים בריכוזים החרדיים? | צפו

אלפי בעלי רכבים בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ התעוררו הבוקר (רביעי) וגילו כי במהלך הלילה, אלמונים קשרו לרכבם סרט שחור.

ל'כיכר השבת' נודע כי מאחורי היוזמה עומדים פעילי "צבע שחור", המתריעים לעשרות אלפים בכל פעם שישנו ניסיון מעצר של בחור ישיבה וחשש שיועבר לידי המשטרה הצבאית בעוון לימוד תורה.

הלילה, כך הם מדווחים, נתלו על כעשרת אלפים רכבים בכל רחבי הריכוזים החרדיים ברחבי הארץ, סרטי 'צבע שחור'. לדבריהם, המטרה היא "הזדהות עם בחורי הישיבות החטופים בכלא הצבאי".

לצד הסרטים השחורים, השאירו הפעילים מודעה ובה נכתב: "מזדהים עם בחורי הישיבות החטופים בכלא הצבאי".

פעילי 'צבע שחור' קוראים לכל מי שליבו חם על רדיפת בני הישיבות וחטיפתם לכלא הצבאי להצטרף להבעת ההזדהות ולתלות על רכבו את סרט ה'צבע שחור'.