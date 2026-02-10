כיכר השבת
קרא לקואליציה להתאחד

ח"כ ינון אזולאי הסעיר את האופוזיציה: "זורעים שנאה" | צפו

יו"ר סיעת ש"ס חבר-הכנסת ינון אזולאי תקף את האופוזיציה וקרא לקואליציה להתאחד: "'יש עתיד' - אתם בגדר של מצטמק ורע לו, אבל זה מצטמק וטוב לו לעם ישראל" | צפו (פוליטי)

נאומו של ח"כ ינון אזולאי
נאומו של ח"כ ינון אזולאי| צילום: צילום: ערוץ כנסת
נאומו של ח"כ ינון אזולאי (צילום: ערוץ כנסת)

יו"ר סיעת ש"ס חבר-הכנסת ינון אזולאי תקף אמש (שני) את האופוזיציה וקרא לקואליציה להתאחד.

"אתם חושבים שתזרעו פילוג בתוכנו", אמר אזולאי, "יש לכם את השותפים שלכם אהוד ברק, יאיר גולן, איילת השחר סיידוף. אתם בחרתם להיות שותפים שלהם".

בהמשך הוא עקץ את מפלגת 'יש עתיד' של יאיר לפיד ואמר: "'יש עתיד' - אתם בגדר של מצטמק ורע לו, אבל זה מצטמק וטוב לו לעם ישראל. אתם תמשיכו בשלכם ואנחנו נמשיך בשלנו".

אזולאי פנה לחברי הקואליציה בקריאה: "למרות המחלוקות בינינו, יש לנו מטרה אחת - אחדות עם ישראל, דאגה ללומדי התורה ולחיילי צה"ל. תפקידנו להמשיך להיות מאוחדים, כי הם רוצים בפילוג והשיסוי, אנחנו רוצים באחדות".

