"יחסים יוצאי דופן"

נתניהו לפני המראתו לוושינגטון: זה מה שאדבר עם הנשיא טראמפ בפגישה

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הצהרה קצרה לתקשורת, רגע לפני המראתו לוושינגטון לפגישה עם הנשיא טראמפ | נתניהו שיבח את היחסים של ישראל וארה"ב וסיפר על מה ישוחח עם טראמפ בפגישה (מדיני)

ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה מסר הבוקר (שלישי) הצהרה קצרה לתקשורת, רגע לפני המראתו לוושינגטון לפגישה עם נשיא .

"אני יוצא עכשיו לארצות-הברית, לנסיעה השביעית שלי, להיפגש עם הנשיא טראמפ מאז שהוא נבחר בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי-נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת.

"אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית והיחסים יוצאי הדופן שיש לנו עם ארצות-הברית, לי אישית עם הנשיא ולמדינת ישראל עם ארצות-הברית, דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו.

"בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים, , האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא-ומתן עם . אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא-ומתן, העקרונות החשובים, ובעיני הם עקרונות חשובים לא רק לישראל, אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון".

הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ תערך מחר, לאחר שבסוף השבוע האחרון ביקש נתניהו את הפגישה וטראמפ נעתר לבקשה.

נתניהו מעוניין להציג לנשיא את הקווים האדומים - כפי שהוא רואה אותם בהיכרותו עם הסוגייה האיראנית - למשא ומתן שמנהלת ארה"ב עם איראן.

בישראל חוששים כי המשא ומתן יתמקד רק בסוגיית הגרעין האיראני ולא יכלול את סוגיית הטילים הבליסטיים המאיימים על ישראל.

