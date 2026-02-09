הפגנת הרצ"פניקים בירושלים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הוועדה לביטחון לאומי, אישרה היום (שני) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה להסדרת השימוש במכת"זית. ח"כ גפני שיבח את החוק במהלך הדיון בוועדה.

הצעת החוק, שיזמו חברי הכנסת משה גפני ויצחק פינדרוס, עברה את שלב ההכנה המרכזי במסגרת עבודת הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח״כ פוגל, אשר הובילה את הדיונים, שמיעת הגורמים המקצועיים, גיבוש הנוסח והבאתו לאישור. על פי הצעת החוק, הפעלת מכת"זית לפיזור הפרות סדר תתבצע באמצעות מים נקיים בלבד וללא תוספת חומרים. בנוסף, נקבע כי כל שימוש במכת"זית יתועד בתיעוד חזותי הכולל תמונה ושמע באיכות הולמת. עוד נקבע בהצעה כי אדם הטוען לפגיעה כתוצאה מהפעלת מכת"זית יהיה רשאי לפנות למשטרה ולקבל את התיעוד, למעט במקרים חריגים בהם בית המשפט יאשר עיכוב בשל חשש לפגיעה בחקירה, בביטחון המדינה או בשלום הציבור. יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני: ״זה חוק יוצא מן הכלל, אחד המקרים שאנחנו רואים את ההתנהלות המשטרה שמשתמשים בחומרים שאסור להשתמש, גם על כבודם של המפגינים צריך לשמור, יש מפגינים מתחת לבית שלי לעיתים קרובות שאני לא מסכים איתם לחלוטין אבל יש דברים שגם למשטרה אסור לעשות והחוק הזה בא לעשות סדר ולשמור על זכותם ועל הסביבה והתושבים ששם מתקיימת הפרת סדר".

"הנושא הזה", הוסיף גפני: "שמשתמשים בחומרים שכל הסביבה והתושבים ניזוקים מזה, וגם מי שקשור להפרת הסדר - "חביב אדם שנברא בצלם" צריך לשמור על כבודם של המפגינים גם אלו שמפגינים מתחת לבית שלי, אני לא מסכים שיפגעו בהם".

לסיום הוא אמר: "אגב, אני לא מתכוון לשתוק על העניין הזה שלא נותנים למישהו שנעצר על לא עוול בכפו, הוא למד תורה, שלא נותנים לו להניח תפילין יום שלם, כמו ברוסיה הקומוניסיטית. לא נעבור על כך לסדר היום!".

יו”ר הוועדה לביטחון לאומי, ח״כ צביקה פוגל הוסיף: “המשטרה צריכה לקבל כלים ברורים ואפקטיביים לשמירה על הסדר הציבורי, לצד חובת שקיפות ואחריות כלפי האזרחים. החוק שאישרנו מייצר הסדרה ברורה להפעלת המכת״זית, מבטיח שימוש מידתי באמצעי הזה ומחזק את אמון הציבור במערכת האכיפה.״