ראש הממשלה נתניהו פרסם בשבוע שעבר מסמך בן עשרות עמודים, במטרה להציג את תשובותיו למבקר המדינה מתניהו אנגלמן סביב כשלי 7 באוקטובר ומה שקדם להם, נתניהו מציב במרכזו טענה אחת חוזרת: האחריות לכשל – ובעיקר היעדר ההתרעה והערכת היתר של ההרתעה – רובצת על מערכת הביטחון.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס לכך לפני זמן קצר (שני) בפתח ישיבת סיעת יש עתיד ואמר: "לשכת ראש הממשלה עושה כל מה שהיא יכולה, כדי למנוע דיון ציבורי במסמך העדות שמסר ראש הממשלה נתניהו למבקר המדינה ולוועדת החוץ והבטחון. הם יודעים שהוא עשה טעות. הוא פתח תיבת פנדורה, והם מנסים לסגור אותה בחזרה. זה לא יילך להם".

לדבריו: "אני רוצה להפנות את התקשורת לקטע אחד ומסמך אחד מעדות ראש הממשלה. הוא עבר מתחת לרדאר, אבל הוא חמור במיוחד. זו הערכת המצב בלשכת ראש הממשלה, ב-1 לאוקטובר 2023. רק ששה ימים לפני טבח השבעה באוקטובר. באותו יום נערך דיון בטחוני אצל ראש הממשלה, בנוכחות שר הבטחון, ראש השב"כ והרמטכ"ל. בעדות שלו ראש הממשלה גזר מפרוטוקול הדיון הארוך הזה פסקה אחת נטולת כל הקשר, של דברים שהוא אמר שם: "הרצון בעזה, להגיע לאיזה שהוא סדר של הורדה של הדברים, קשירת ההכוונה, אבל אם נידרש, אז פעולה גם לגבי ראש וגם לגבי ראשים."

"אם לא הבנתם אף מילה" - הסביר לפיד: "זה לא במקרה. זו המטרה. עכשיו אני אגיד לכם מה קרה באמת בדיון הזה: בדיון הזה המליץ ראש השב״כ דאז רונן בר להיערך לסדרת תרחישי התלקחות וסיכולים בעזה. באותו דיון המליץ הרמטכ״ל דאז רב אלוף הרצי הלוי להכין תוכנית למערכה רחבה ברצועת עזה".

עוד הוא הוסיף: "ההמלצות של רונן בר והרצי הלוי, באו בעקבות התרעות מודיעיניות חמורות ודחופות במיוחד על התארגנות ללחימה של החמאס בעזה. אני הכרתי את ההתרעות האלה, כל המערכת הכירה אותן. כולנו חשבנו שהסכנה מיידית ומוחשית. מי שעצר את זה, מי שאמר להם באותו דיון – ששה ימים לפני הטבח - שאי אפשר לתקוף בעזה, היה ראש הממשלה נתניהו. הוא קבע באותו דיון שזו לא העת לתקיפה בעזה, שכן הנורמליזציה עם סעודיה היא בראש סדר העדיפויות".

"בסיכום הדיון האמיתי", אמר עוד לפיד: "נתניהו הנחה לקדם את ההסדרה האזרחית עם חמאס, כלומר עוד כסף לחמאס והעלאת מספר הפועלים שייכנסו מעזה, ולהמשיך, וגם זה ציטוט: "בדירקטיבה של שקט." אני מפנה אתכם למסמך התגובה המפורט שפרסמתי בשבת האחרונה. אתם תמצאו שם שכל העובדות האלה הושמטו במכוון מדיווח ראש הממשלה נתניהו למבקר המדינה ולוועדת החוץ והבטחון".

"זו כבר לא גירסה", המשיך לפיד להאשים: "זה כבר זיוף פרוטוקולים בטחוניים במסמך רשמי שיצא מלשכת ראש ממשלת ישראל, באופן שחייב להיות מכוון. הם עשו את זה כי הם חשבו שאף אחד לא מכיר את האמת, ואם מישהו מכיר הוא לא יעז להגיד את האמת. הם טעו פעמיים. יותר מדי אנשים מכירים את האמת, ויש מספיק אנשים שלא מוכנים לשתוק".

"הבעיה היא לא זה שנתניהו משקר", אמר ח"כ לפיד: "זה שנתניהו משקר זה לא בדיוק חדשות. מה שיש פה הוא חמור בהרבה. עריכה מגמתית של פרוטוקולים של דיונים בטחוניים, היא עבירה על "חוק הסודות הרשמיים." השאלה היא: מי חוץ מראש הממשלה נתניהו אחראי למסמך הזה. מי כתב את "מסמך ראש הממשלה"? האנשים שכתבו את המסמך הזה מעורבים בטיוח, בהונאה, ובקנוניה שנועדה לרמות את מבקר המדינה, את ועדת החוץ והבטחון, ואת הציבור הישראלי. זו קונספירציה שמטרה לגרום נזק לאפשרות שלנו ללמוד את הלקחים של ה-7 באוקטובר ולהגן על עצמנו בעתיד".

"המזכיר הצבאי", טען לפיד: "כבר תדרך כתבים שלא היה לו שום קשר לכתיבת המסמך. הוא הטיל את האחריות על מזכיר הממשלה. זה לא מספיק, כי מזכיר הממשלה לא עשה את זה לבד. מגיעות לנו תשובות ברורות ממשרד ראש הממשלה — מי כתב את המסמך? מי אישר אותו? מי האחראי או האחראים לזיוף מסמכים שיטתי, הדלפת מידע ביטחוני רגיש, והטעיית הציבור בענייני ביטחון לאומי".

לסיום אמר לפיד: "שלחתי היום מכתב לממונה על הביטחון במערכת הביטחון, ליועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה וליועצת המשפטית של משרד הבטחון, בדרישה לקבל תשובות. בהתאם לתשובות שיינתנו, השב"כ והמשטרה יצטרכו להחליט אם לפתוח בחקירה פלילית, ונגד מי. תודה רבה".