פעמוני אזעקה הבהילו את נתניהו לוושינגטון: זה החשש הכבד

נתניהו וטראמפ ( צילום: הבית הלבן )

אתמול (מוצ"ש) דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הקדים את ביקורו בוושינגטון, וייפגש כבר ביום רביעי הקרוב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הרקע להקדמת הטיסה הוא חשש כבד מפני הבאות. לאחר סבב המו״מ המקדמי שהתקיים בין ארצות הברית לאיראן בעומאן ביום שישי האחרון הסתמן פער מהותי בין הצדדים: טהרן הסכימה לדון בעיקר בהקפאה מסוימת של תוכנית הגרעין, אך סירבה לוותר עליה לחלוטין או לעסוק בטילים הבליסטיים, בשלוחים האזוריים ובדיכוי הפנימי, בעוד שבירושלים חוששים שוושינגטון תסתפק בהסכם גרעין מצומצם שיוביל להסרת סנקציות ויזרים מיליארדים למשטר האייתוללות. בישראל מעריכים שכספים אלה יחזקו את יציבות המשטר, את פרויקטי הטילים והכטב״מים ואת מימון חיזבאללה, החות׳ים וחמאס. במקביל, איראן מאיצה את ייצור הטילים הבליסטיים ורואה בהם מרכיב הרתעה מרכזי, מה שמגביר את הדחיפות מבחינת ישראל.

טראמפ מימין, חמינאי משמאל ( צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן )

ניצחון דיפלומטי של טראמפ בדמות הסכם חדש עלול, לפי החשש בירושלים, להגביל את חופש הפעולה הישראלי נגד פרוייקט הגרעין והטילים, כדי לא לערער את “השלום האזורי” שיוכרז.

בארה״ב מנגד אין כיום ודאות שמתקפה צבאית תוביל להכרעה מהירה וברורה, וקיימים שיקולים אסטרטגיים וכלכליים שמרתיעים מעימות ממושך, בהם החשש מהסלמה אזורית, פגיעה באספקת הנפט והסטת כוחות מזירות אחרות מול סין.

על פי הדיווחים, על רקע זה הקדים ראש הממשלה נתניהו את ביקורו בוושינגטון במטרה לצמצם את מרחב הפשרות במו״מ, לדרוש אפס העשרה ופיקוח חודרני על תוכנית הגרעין, ולהכניס להסכם מגבלות על טווח וכמות הטילים הבליסטיים.

רה"מ צפוי לבקש גם שהסרת הסנקציות תתבצע בהדרגה כדי למנוע מימון מיידי של שלוחי איראן. אם דרישות אלו לא יתקבלו, ייתכן שישראל תבחן מהלך צבאי משותף עם ארה״ב.