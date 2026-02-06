( צילום: דונלד טראמפ ברשת Truth Social )

סרטון ששותף ברשתות החברתיות על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר היום (שישי) סערה פוליטית וציבורית רחבה, לאחר שבסיומו הוצגו הנשיא לשעבר ברק אובמה ורעייתו מישל אובמה כאשר פניהם מולבשות על גופם של קופים – דימוי שעורר האשמות קשות לגזענות.

הסרטון, שאורכו כדקה ופורסם בפלטפורמת Truth Social המזוהה עם טראמפ, כולל ברובו טענות חוזרות ונשנות שהופרכו בעבר, ולפיהן חברת Dominion Voting Systems סייעה “לגנוב” ממנו את הבחירות לנשיאות בשנת 2020. לקראת סיום הסרטון, למשך כשנייה אחת, מופיעים בני הזוג אובמה בדימוי המדובר. עד שעות הבוקר המוקדמות זכה הסרטון לאלפי לייקים ושיתופים.

התגובה החריפה ביותר הגיעה מלשכתו של מושל קליפורניה גאווין ניוסום, הנחשב למועמד דמוקרטי אפשרי לנשיאות ב־2028. בהודעה שפורסמה ברשת X נכתב: “התנהגות מגעילה מצד הנשיא. כל רפובליקני חייב לגנות זאת. עכשיו”.

גם בן רודס, לשעבר סגן היועץ לביטחון לאומי ומקורב לנשיא אובמה, תקף את הפרסום וכתב כי טראמפ ותומכיו “יישאו עמם את הכתם הזה”, בעוד שדורות עתידיים של אמריקנים יאמצו את בני הזוג אובמה כדמויות אהובות בהיסטוריה האמריקנית.

ברק אובמה, הנשיא השחור הראשון בתולדות ארצות הברית, הביע בבחירות 2024 תמיכה במועמדת הדמוקרטית קמלה האריס, יריבתו של טראמפ. במהלך כהונתו השנייה בבית הלבן, טראמפ הגביר את השימוש בדימויים מזויפים ובסרטונים שנוצרו באמצעים מלאכותיים, לעיתים לצורך האדרת דמותו ולעיתים לשם לעג למבקריו.

בשנה שעברה, בין היתר, שיתף סרטון בינה מלאכותית שבו נראה אובמה נעצר בחדר הסגלגל ומופיע מאחורי סורג ובריח.