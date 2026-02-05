כיכר השבת
בלי רחמים

"לא היה לו מושג שהוא הנשיא": טראמפ שעשע את הקהל על חשבון ביידן | צפו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ניצל את הבמה באירוע "תפילה למען אמריקה" כדי ללעוג בלי רחמים לנשיא הקודם ג'ו ביידן | "לא היה לו מושג שהוא נשיא, אז הוא לא לוקח את זה אישית", אמר טראמפ לקול צחוקם של הקהל (בעולם)

"לא היה לו מושג שהוא הנשיא", דברי טראמפ באירוע (צילום: הבית הלבן)

באירוע מיוחד שנערך בוושינגטון שנועד ל"תפילה למען אמריקה", נשיא ניצל את הבמה כדי ללעוג בלי רחמים לנשיא הקודם ג'ו ביידן.

"הנשיא הגרוע ביותר שהיה לנו אי פעם - היה ביידן", טען טראמפ, והוסיף: "לא היה לו מושג שהוא נשיא, אז הוא לא לוקח את זה אישית". המשפט האחרון הביא לפרצי צחוק רבים באולם.

"למרבה המזל, אין לו מושג מה אני אומר", הוסיף הנשיא בבדיחות הדעת. לדבריו, "הוא צופה עכשיו, והוא שמח עם מה שאמרתי! זה מה שניהל את המדינה שלנו."

כזכור, טראמפ טען כי מסמכים רבים נחתמו בתקופת ביידן באמצעות עט אוטומטי ללא אישור מפורש של הנשיא, על רקע מצבו הרפואי הירוד.

בדוח שפרסמה ועדה בבית הנבחרים נטען כי מקורביו של ביידן הסתירו סימנים לירידה קוגניטיבית וביצעו פעולות לא מורשות בשמו, אך הדמוקרטים בקונגרס דחו את המסקנות וטענו שאין ראיות לעבירה או לאי־כשירות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

1
חחחח צחקתי מלא ליצן השכונה טארמפ אבל מלך מלך יודע לעשות טוב לעולם טוב לו וטוב לכולם ילכו פייפן הדמוקרטים עלאק
אלי

