חברת הקונגרס הפלסטינית שהניפה שלט מתריס מול נתניהו מסתבכת

דוח חדש של מכון מחקר ומדיניות אמריקני מגדיר את התנהלותה של חברת הקונגרס הדמוקרטית ממוצא פלסטיני רשידה טליב, כמעוררת "חששות אתיים וביטחוניים חמורים" בשל קשרים לגורמים המזוהים עם ארגוני טרור זרים.

טליב קראה בין השאר לישראל "מדינת אפרטהייד" שמבצעת פשעי מלחמה, ובציוץ בטוויטר טענה שכיפת ברזל משמשת ל"הפצצת אזרחים פלסטינים". במהלך נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקונגרס בשנת 2024 הניפה שלט עליו נכתב: "אשם ברצח עם".

הדוח, שפורסם בידי הזרוע המדינית של המכון לחקר האנטישמיות והמדיניות הגלובלית, טוען לדפוס חוזר של התנהלות הכוללת רטוריקה, שיתופי פעולה ותשתית קמפיין פוליטית המצביעים על זיקה אידיאולוגית לתנועות רדיקליות.

מחברי התדרוך טוענים כי טליב שיתפה פעולה, נתנה במה או הפיצה מסרים של ארגונים שלדבריהם מחזיקים בקשרים תפעוליים או אידיאולוגיים עם ארגוני טרור, וכי הדבר בא לידי ביטוי ברשתות החברתיות, בהופעות פומביות ואף בהתבטאויות רשמיות.

הדוח מזכיר כי בית הנבחרים נקט נגדה צעדים בעבר, בהם צנזורה בנובמבר 2023 על רקע התבטאויותיה לאחר השבעה באוקטובר, וכן יוזמה להחלטה נוספת ב 2025 בעקבות השתתפותה בכנס פרו פלסטיני שבו, לטענת יוזמיו, דוברים טייחו את עברם של מממני חמאס שהורשעו.

המסמך אינו מסתפק בביקורת וקורא לפתוח בחקירת קונגרס רשמית שתבחן את הצהרותיה, השתתפותה באירועים והמקורות למימון הקמפיין שלה. כמו כן מתבקש משרד המשפטים האמריקני לבדוק אם הופרו חוקי איסור על מתן סיוע חומרי לארגוני טרור, והוועדה הפדרלית לבחירות מתבקשת לבצע ביקורת מעמיקה על כספי הקמפיין.