ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה היום (שני) דיון דחוף בעקבות חשש לשילוב גורמים הקשורים לטרור ביוזמות תכנון ובנייה בירושלים.

הדיון התקיים בעקבות פניות של משפחות שכולות מה-7 באוקטובר, המוחות נגד החלטת הוועדה המחוזית בירושלים לתת קרקע אל מול חומות העיר העתיקה בירושלים ליזם הפלסטיני בשאר אל-מסרי.

נגד אל- מסרי מתנהלת תביעה בארה"ב על ידי הורי נרצחים ב-7 באוקטובר בטענה שמימן את ארגון הטרור חמאס. מהדיון עלה כי כיום אין נוהל מוסדר המחייב את ועדות התכנון לשקול שיקולים לאומיים־ביטחוניים רחבים, וכי קיים כשל חמור בתכלול המידע בין גופי התכנון לגופי הביטחון והמודיעין.

צביה זיכרמן יועצת משפטית ממנהל התכנון, הסבירה כי התוכנית הוגשה ללשכת התכנון ב-2022 על יד הכניסה היוונית האורתודוקסית וכי התוכנית בקרקע לא מוסדרת ולכן נושא הבעלויות לא היה ברור במשך זמן.

לדברי עו"ד גלעד אלון ממטה התכנון הלאומי, למוסד תכנון אין סמכות להקצות קרקע והוא דן בתכנון ולא בזהות הבעלים בקרקע. "מוסד תכנון הוא טכנוקרט. יש תנאים שקבועים בחוק ובדיון עצמו הגורמים הרלוונטים יסבירו ויכול להיות שהשיקולים ישקלו מחדש", הסביר אלון.

נטלי זקן, נציגת עיריית ירושלים, אמרה כי התוכנית הגיעה לוועדה המחוזית לפני חמש שנים ולאחרונה עלו שאלות לגבי הבעלות. לדבריה, הנושא ירד מסדר היום של הוועדה לאור המידע החדש שהתקבל. היא חזרה והדגישה כי לא עלה כל אירוע שקושר את בשאר אל מסרי לתכנון.

ועדת הפנים החליטה לפנות למשרד הביטחון ולגורמי הביטחון הרלוונטיים, לרבות שב״כ, המל״ל והמטה ללוחמה בטרור, לצורך בחינת השיקולים הנשקלים בוועדות התכנון, אופן העברת המידע הביטחוני והסטטוס הביטחוני, המשפטי והפיננסי של הגורמים המעורבים.

ח"כ יצחק קרויזר, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, הבהיר כי התוכנית הנדונה לא תקודם, וכי כל יוזמה עתידית הקשורה לאותו גורם – בכל מסגרת משפטית או תאגידית תיבחן בקפדנות. יו״ר הוועדה ציין כי תכנון בירושלים אינו עניין טכני בלבד, אלא סוגיה לאומית־ביטחונית, וכי הוועדה תמשיך לפעול עד להסדרת מנגנון ברור שימנע הישנות מקרים דומים בעתיד. בדיון השתתף גם ח"כ עמית הלוי שהיה בין יוזמי הדיון.

ביום חמישי האחרון, פנו הורים שכולים לראש הממשלה בנימין נתניהו ולראש עיריית ירושלים משה ליאון, במכתב בו הם דרשו לעצור את כוונת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה לאשר ל-אל מסרי לבנות מלון: "אל תתנו לאיש העסקים שסייע לחמאס לבנות מלון בעיר העתיקה - ״חרפה מוסרית, נתן לחמאס להשתמש במתקניו ברצועת עזה״, נכתב בין היתר.