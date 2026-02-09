הברקה של הרב הובילה לוחם צנחנים להתפרק בבכי מול אביו

דרמה קורעת לב הרעידה השבוע את כותלי בית הדין הרבני הגדול. במקום שבו בדרך כלל נשמעים ויכוחים ודיונים קשוחים על חלוקת רכוש, נשמעו הפעם רק קולות של בכי ופיוס.

הסיפור הוא על אב מנתניה שלא ראה את ארבעת ילדיו במשך ארבע שנים ארוכות של נתק קטלני, עד שרגע אחד של מלאכת מחשבת מצד הדיינים שינה את הגורל של משפחה שלמה ופתח פתח לתקווה חדשה בשנת 2026.

מלאכת מחשבת של פיוס: הרגע שבו הלב נפתח

הסכסוך המר בין ההורים בנתניה הוביל למציאות אכזרית של נתק מוחלט, עד שהדיין הרה"ג הרב מאיר פרימן הציע מהלך חריג ששינה את התמונה. כשנשאל האב אם יהיה מוכן לוותר על כספו למען ילדיו, הוא פרץ בבכי חסר מעצורים.

שבוע לאחר מכן, התייצבו הילדים בבית הדין למפגש שטלטל את כולם. בהרכב הדיינים היו הרב הראשי לישראל רבי קלמן בר, רבי אברהם שינדלר ורבי מאיר פרימן

מול אב מיוסר שביקש לחדש את הקשר, עמדו ארבעה ילדים שבורים, ביניהם לוחם צנחנים שזה עתה חזר מהתופת בעזה, וגילו שגם אחרי שנים של עיוורון וכאב – הדם סמיך מהכל.

והשיב לב אבות: התיקון הגדול בירושלים

המפגש הטעון הפך למעמד של תיקון וחיזוק. הלוחם, שראה את המוות בעיניים בעזה, מצא את דרכו חזרה לזרועות אביו ברגע של כנות מזוקקת.

הדיינים, שהצליחו להחזיר את האור למשפחה, חתמו את פסק הדין במילים המצמררות: "והשיב לב אבות על בנים".

בסופו של יום, מול דיוני הרכוש המכבידים, ניצחה האחדות את הנתק העצוב והחזירה את השלום למשפחה.