בלב הסערה המדינית ורגע לפני פגישה גורלית עם דונלד טראמפ, בחר ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר מסר הרתעתי ישיר לטהרן באמצעות סרטון קצר ברשת הטיקטוק.

הסרטון, שהופץ ללא הצהרה רשמית מצורפת, מציג תיעוד של עוצמת הצי האמריקני הפועל בים הערבי, ונתפס בעולם כאזהרה מפני אפשרות של תקיפות ימיות במקרה של הסלמה.

הסרטון מתמקד בכוח המשימה של נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" (USS Abraham Lincoln). מדובר בנושאת מטוסים אדירה מסדרת נימיץ, שעל סיפונה נמצאים בין 70 ל-80 כלי טיס מתקדמים, בהם מטוסי קרב מסוג F-18, מטוסי חמקן F-35, ומערכי לוחמה אלקטרונית ומכ"ם.

לצד נושאת המטוסים, נראות בסרטון משחתות המצוידות במערכות הגנה אווירית וטילים מהשורה הראשונה, דוגמת ה-USS Spruance וה-USS Michael Murphy. הצגת הכוח מדגישה את הפער הקיים בין היכולות המבצעיות של ארה"ב לאלו של איראן.

הפרסום של נתניהו, שהפך במהירות לוויראלי, מגיע בתזמון קריטי שבו נדמה כי המתיחות האזורית מגיעה לנקודת רתיחה, בעוד שהממשל בארה"ב ובאיראן טרם הגיבו רשמית לסרטון, עצם הצגתו על ידי ראש הממשלה מאותתת כי ישראל רואה בנוכחות האמריקנית המסיבית בים כלי מרכזי בבלימת השאיפות של טהרן.