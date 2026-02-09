כיכר השבת
צפו פגיעה

המתיחות גוברת: נתניהו מאותת לטהרן בסרטון טיקטוק - ארה"ב מוכנה לפעולה

רגע לפני פגישתו עם דונלד טראמפ, ראש הממשלה נתניהו משגר אזהרה חריפה וישירה לטהרן בסרטון טיקטוק המציג את עוצמתו האדירה של הצי האמריקני בים הערבי, ומאותת על האפשרות הממשית לפעולה צבאית אל מול הנחיתות הטכנולוגית של הכוחות האיראניים (חדשות בארץ)

הסרטון שפרסם נתניהו
הסרטון שפרסם נתניהו| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הסרטון שפרסם נתניהו (צילום: רשתות חברתיות)

בלב הסערה המדינית ורגע לפני פגישה גורלית עם דונלד טראמפ, בחר ראש הממשלה להעביר מסר הרתעתי ישיר לטהרן באמצעות סרטון קצר ברשת הטיקטוק.

הסרטון, שהופץ ללא הצהרה רשמית מצורפת, מציג תיעוד של עוצמת הצי האמריקני הפועל בים הערבי, ונתפס בעולם כאזהרה מפני אפשרות של תקיפות ימיות במקרה של הסלמה.

הסרטון מתמקד בכוח המשימה של נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" (USS Abraham Lincoln). מדובר בנושאת מטוסים אדירה מסדרת נימיץ, שעל סיפונה נמצאים בין 70 ל-80 כלי טיס מתקדמים, בהם מטוסי קרב מסוג F-18, מטוסי חמקן F-35, ומערכי לוחמה אלקטרונית ומכ"ם.

לצד נושאת המטוסים, נראות בסרטון משחתות המצוידות במערכות הגנה אווירית וטילים מהשורה הראשונה, דוגמת ה-USS Spruance וה-USS Michael Murphy. הצגת הכוח מדגישה את הפער הקיים בין היכולות המבצעיות של לאלו של .

הפרסום של נתניהו, שהפך במהירות לוויראלי, מגיע בתזמון קריטי שבו נדמה כי המתיחות האזורית מגיעה לנקודת רתיחה, בעוד שהממשל בארה"ב ובאיראן טרם הגיבו רשמית לסרטון, עצם הצגתו על ידי ראש הממשלה מאותתת כי ישראל רואה בנוכחות האמריקנית המסיבית בים כלי מרכזי בבלימת השאיפות של טהרן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר