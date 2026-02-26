לקראת מלחמה חדשה? | דיווח: אמריקאי אחד לפחות חוסל בלב ים

טראמפ ברגעי התקיפה ( צילום: הבית הלבן )

ארצות הברית הודיעה כי פתחה בבדיקה עצמאית של נסיבות תקרית ירי חריגה שאירעה בלב ים מול חופי קובה, שבה נהרגו ארבעה בני אדם ושישה נוספים נפצעו על סיפונה של סירה הרשומה בפלורידה.

מזכיר המדינה, מרקו רוביו, הבהיר כי הממשל האמריקני פועל לאימות העובדות באופן ישיר ואינו מסתמך אך ורק על הדיווחים המגיעים מהוואנה. לדברי מזכיר המדינה רוביו, לא מדובר במבצע של ארצות הברית ולא היו מעורבים בו אנשי ממשל אמריקנים. הוא הוסיף כי בכוונת הממשל לגלות בדיוק מה קרה וכי קיימות מספר אפשרויות למה שהתרחש בשטח. רוביו ציין כי אירוע של חילופי אש בלב ים הוא מחזה יוצא דופן מאוד שלא נראה באזור מזה זמן רב, והדגיש כי ככל שנאסף יותר מידע, ארצות הברית תהיה מוכנה להגיב בהתאם. התקרית התרחשה כאשר סירת מרוץ מהירה נכנסה למים הטריטוריאליים של קובה סמוך למחוז וילה קלרה. על פי הודעת משרד הפנים הקובני, כוח של משמר הגבול התקרב לסירה לצורך זיהוי, ובתגובה פתחו נוסעיה באש ופצעו את מפקד כלי השיט הקובני. הכוחות המקומיים השיבו בירי שהוביל למותם של ארבעה מהנוסעים ולפציעתם של שישה אחרים, שפונו לקבלת טיפול רפואי באי. בממשל האמריקני שומרים על זהירות בנוגע לזהות המעורבים ולמטרת נסיעתם. סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס מסר כי הבית הלבן עוקב אחר המצב והביע תקווה שהאירוע אינו חמור כפי שקיים חשש שיתברר. במקביל, רשויות החוק בפלורידה הודיעו על פתיחת חקירה נפרדת לבחינת האירוע, תוך הבעת חוסר אמון בגרסה הרשמית של המשטר בקובה. השלטונות בהוואנה טוענים מנגד כי כל עשרת נוסעי הסירה הם קובנים המתגוררים בארצות הברית, שלטענתם נשלחו לבצע פעולות טרור וחדירה חמושה לאי. לפי הדיווח הקובני, על הסירה נמצאו רובי סער, אקדחים וציוד צבאי. זהותם של חלק מההרוגים והעצורים פורסמה על ידי קובה, אך טרם קיבלה אישור רשמי מגורמים אמריקניים המנסים לקבוע אם מדובר באזרחים או בתושבי קבע של ארצות הברית.

מימין תחנת דלק בקובה, משמאל הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן )

חבר הקונגרס קרלוס גימנז הגדיר את מותם של ארבעת נוסעי הסירה האמריקנית כטבח וקרא לממשל בוושינגטון לפתוח בחקירה דחופה לבירור העובדות. גימנז, המייצג מחוז בפלורידה, דחה את טענותיה של הוואנה בנוגע להגנה עצמית וציין כי השימוש בכוח קטלני נגד נוסעי כלי השיט מעורר דאגה עמוקה.

בהצהרה שפרסם הדגיש חבר הקונגרס כי על הרשויות האמריקניות לקבוע ללא שהות אם בין ההרוגים והפצועים נמנים אזרחי ארצות הברית או תושבים חוקיים. הוא הוסיף כי יש להוקיע את פשעי המשטר בקובה נגד האנושות וכי מקומו של הממשל הנוכחי בהוואנה הוא בפינות האפלות של ההיסטוריה.

משרד הפנים הקובני פרסם את שמותיהם של מרבית נוסעי הסירה המעורבים בתקרית הירי מול חופי קובה, וטען כי מדובר בקבוצה של גולים קובנים חמושים שהתגוררו בארצות הברית.

לפי הדיווח הרשמי מהוואנה, בין ששת העצורים שנפצעו בחילופי האש זוהו אמיחאיל סאנצ'ס גונזלס ולאורדן אנריקה קרוז גומז, אשר הוגדרו על ידי המשטר כמבוקשים בגין תכנון ומימון פעולות טרור.

לצדם נעצרו גם קונראדו גלינדו סריול, המוכר כאסיר פוליטי לשעבר, חוסה מנואל רודריגז קסטלו, כריסטיאן ארנסטו אקוסטה גווארה ורוברטו אזקורה קונסואגרה.

בין ארבעת ההרוגים בתקרית זוהה בשלב זה רק מישל אורטגה קסנובה. אחיו, המתגורר באי, אישר לסוכנויות הידיעות כי מישל היה אזרח ארצות הברית שהתגורר שם כשני עשורים ועבד כנהג משאית.

האח סיפר כי בני המשפחה לא היו מודעים לתוכניותיו והוסיף כי אחיו פעל מתוך דחף עז להביא לשינוי פוליטי בקובה, דבר שהוביל אותו למסע שאותו כינה אובססיבי. שלוש גופות נוספות שנמצאו על כלי השיט טרם זוהו באופן רשמי.

במקביל למעצרים על הסירה, הודיעה קובה על לכידתו של אדם נוסף בשטח המדינה, דוניאל הרננדז סנטוס, שלטענתה נשלח מארצות הברית כדי לרכז את הגעת הקבוצה ולסייע בחדירה המזוינת. בממשל האמריקני מסרו בתגובה כי הם מודעים לרשימת השמות שפורסמה אך טרם אישרו אותה באופן רשמי.

התקרית החריגה מגיעה על רקע משבר עמוק שעוברת המדינה, שעה שארה"ב הודיעה על מצור דלק ימי וסנקציות כבדות על כל מי שיספק דלקים לקובה. המחסור בדלק הביא להשבתת שירותים בסיסיים במדינה ומחסור בצרכים בסיסיים.