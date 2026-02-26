הנהג מתמרן ומציל את האטובוס - צילום: רשתות חברתיות הנהג מתמרן ומציל את האטובוס | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31 הנהג מתמרן ומציל את האטובוס ( צילום: רשתות חברתיות )

מותו של "אל מנצ'ו", ראש ארגון הפשיעה האלים CJNG, הצית גל של נקמה אכזרית וחסרת רסן ברחבי המדינה. בין אוטובוסים עולים באש למחסומים מאולתרים שחונקים את הדרכים, נרשם רגע אחד של גבורה יוצאת דופן, שתועד במצלמת הדרך והפך לקרן אור בתוך התופת. בעוד חמושים חברי הקרטל זורעים טרור בדרכים, הם ניסו להשתלט על אוטובוס נוסעים עמוס לעייפה. המטרה שלהם הייתה ברורה ומזעזעת: לחטוף את הרכב, להוריד את הנוסעים ולהצית אותו כדי ליצור מחסום דרכים בוער שישתק את האזור.

חברי קרטלים סותמים כבישים מהירים ורחובות ברחבי ערים, ומקימים מחסומים חסרי רחמים. בגוודלחרה, נראים גברים חמושים בווידאו חוטפים רכב אזרחי ורק רגעים לאחר מכן מציתים אותו באש. - צילום: רשתות חברתיות חברי קרטלים סותמים כבישים מהירים ורחובות ברחבי ערים, ומקימים מחסומים חסרי רחמים. בגוודלחרה, נראים גברים חמושים בווידאו חוטפים רכב אזרחי ורק רגעים לאחר מכן מציתים אותו באש. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26 חברי קרטלים סותמים כבישים מהירים ורחובות ברחבי ערים, ומקימים מחסומים חסרי רחמים. בגוודלחרה, נראים גברים חמושים בווידאו חוטפים רכב אזרחי ורק רגעים לאחר מכן מציתים אותו באש. ( צילום: רשתות חברתיות )

ברגע של דרמה ומורטת עצבים, כשהחמושים מקיפים את האוטובוס ומנסים לפרוץ פנימה, הנהג לא איבד את עשתונות. הוא פנה אל הנוסעים המבועתים וצעק לעברם: "תחזיקו חזק!".

במקום לוותר על הרכב ולהפקיר את נוסעיו לגורלם בלב הכאוס, הנהג האיץ והצליח להימלט מהמלכודת, תוך שהוא מסכן את חייו למען ביטחונם של עשרות האנשים שהיו תחת אחריותו.