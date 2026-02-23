"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרת היום • צפו
מקסיקו בוערת לאחר חיסול ראש הקרטל והקוף הקטן שריגש את העולם
ארה"ב פינתה עשרות עובדי שגרירות מלבנון | כוחות משטרה צבאית פשטו על ביתו של האברך בלילה | טייס מטוס קל קיבל דו"ח חניה לאחר שנחת בשטח חקלאי | כטב"מים אוקראינים תקפו תחנת נפט רוסית | מנהיג הקרסטל הגדול במקסיקו חוסל ע"י הצבא | למרות האינפליציה החיובית - בנק ישראל משאיר את הריבית נמוכה | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)
יוסי סרגובסקי
